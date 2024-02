Le Fiamme Rosse mantengono il comando in Lega A grazie alla tripletta di Tessa Wollart contro l'Ungheria (5-1)

La vittoria sull'Ungheria (5-1) con tre gol e due assist di Tessa Wollart ha permesso ai giocatori di Yves Sernels di connettersi con il pubblico per concludere il doppio spareggio, dopo aver vinto l'andata (1-5). , 10-2 in totale).

Le Fiamme Rosse iniziano la partita in controllo, ma non minacciano molto l'Ungheria. Seeler crea addirittura la prima occasione netta (11), mentre Wollaert non riesce a completare la combinazione Deleuze-Detroyer (14).

L'Ungheria ha avuto un momento potente prima della mezz'ora e la parata di Lichtfus su un tiro di artiglieria di Kovacs ha ritardato la scadenza. Nei successivi calci d'angolo, il portiere del Digione non è riuscito a intercettare il cross di Kagan, che è entrato in rete (0-1, minuto 26).

Gli ungheresi si sono presentati ancora una volta vicini alla porta belga, mentre il Belgio ha faticato a convertire la sequenza di possesso palla. Un tiro in solitaria di Woollaert ha segnato il pareggio, mentre il capitano ha superato il suo difensore nella rete opposta (1-1, min. 44).

Dopo la pausa, la squadra è tornata in campo con nuove ambizioni. Deleuze riesce poi a segnare un calcio di rigore. Wollert ha gestito la situazione con calma (2-1, minuto 54), e il capitano ha segnato una tripletta in questa partita dopo averla fatta due volte nel confronto con Szocs (3-1, minuto 57).

Janssens ha segnato una piccola palla dalla destra per aumentare il punteggio con un tiro da posizione angolata (4-1, minuto 74). È entrata in partita rilassata e ha addirittura completato la vittoria dopo che la palla è stata abilmente deviata da Woollaert (5-1, minuto 80).