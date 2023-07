Ultime indiscrezioni sui trasferimenti, trasferimenti 03/07: Gerrard – Openda – Olsson – Plesen – Verbruggen – Shlomo – Romeo – Dolberg

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata prima qui! Nuovo corteggiatore interessato a Noah Siddiqui (Anderlecht) A soli 18 anni, Noah Siddiqui è già entrato in una svolta nella sua carriera. Poco utilizzato in questa stagione all’Anderlecht, potrebbe decidere di partire. (Per saperne di più) Ufficiale: Jonathan Dubassin firma per il Basilea FC L’ex nazionale giovanile belga, Jonathan Dubassin (23) è in crescita. L’esterno sinistro ha appena firmato con l’FC Basel, uno dei migliori club svizzeri. (Per saperne di più) Ufficiale: l’Anderlecht vende Christopher Olsson Dopo una stagione davvero infruttuosa nel 2021-2022 all’Anderlecht e un prestito di maggior successo nel Midgetland, Christopher Olsson (28) rimarrà in Danimarca. (Per saperne di più) La Union si sta avvicinando a Kevin Mac Allister L’Union Saint-Gilloise è molto attivo in questa finestra di mercato estiva. I residenti di Bruxelles avvicinano un difensore argentino che vuole provare un’esperienza all’estero. (Per saperne di più) Buone notizie per Karel Gerarts? Dopo la sua stagione stellare in panchina all’Union Saint-Gilloise, Karel Geerts è alla ricerca di una nuova sfida. Dopo aver finalmente chiuso diverse discussioni, il club della Ligue 1 è ancora interessato. (Per saperne di più)

L’Anderlecht eseguirà il colpo di stato di Dolberg! L’Anderlecht non ha ancora reclutato quest’estate. I Mauves hanno concentrato i loro sforzi su Kasper Dolberg, l’attaccante danese dell’OGC Nice. (Per saperne di più) Steven Gerrard firma per l’accordo Il Regno dell’Arabia Saudita è molto attivo nella finestra di mercato estiva. Dopo aver reclutato molti giocatori di alto livello, i sauditi stanno ora iniziando ad attrarre allenatori famosi. (Per saperne di più) READ Bene record per Hugo Gaston: dovrà pagare... più di quanto ha guadagnato quest'anno Romeo Lafia corteggia ancora la Premier League Dopo una buona stagione nonostante la retrocessione del Southampton, Romeo Lafia (19) sta per battere un nuovo massimo e unirsi alla grande Inghilterra. (Per saperne di più) UFFICIALE: Raz Shlomo firma con OHL La finestra di trasferimento in Belgio è in pieno svolgimento. OHL è molto attivo. I lovanesi hanno appena reclutato un nuovo difensore da Israele. (Per saperne di più) La potente dichiarazione di Lens sul trasferimento di Loïs Openda! In una conferenza stampa, il direttore generale dell’RC Lens ha deciso di parlare della finestra di trasferimento. Ha indicato un possibile trasferimento di Loïs Openda. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Bart Verbruggen lascia lo Sporting Dannerlecht Il portiere dei Mauves lascia il club e si unisce alla Premier League. Ha scelto il Brighton, ex club di Leandro Trossard. (Per saperne di più) UFFICIALE: Hugo Vitelsen ha firmato per il Bruges I residenti di Bruges notano l’arrivo di nuovi rinforzi. Il nazionale norvegese è firmato fino al 2027. Ufficiale: la Federazione Saint-Gilloise conferma l’arrivo di Alexandre Plessin L’ex tecnico del Genoa arriva allo Stadio Mariano. Il suo nome è stato in giro per diverse settimane. (Per saperne di più) Qualche milione farebbe bene all’Anderlecht per un giocatore in esubero Lo Sporting ha raggiunto un accordo sul trasferimento definitivo del centrocampista. (Per saperne di più) Ultimi trasferimenti e voci di mercato 02/07 Ultimi trasferimenti e voci di mercato 07/04

