Buone notizie per uno standard? Yaya Toure svela il titolo più importante della sua carriera…ed è una grande sorpresa

Liga, Champions League, Premier League, Coppa d’Africa… Ha vinto quasi tutto in carriera. Un numero impressionante di 18 tazze.

Yaya Toure ha avuto una grande carriera internazionale iniziata al Beveren in Belgio prima di unirsi a squadre più grandi come AS Monaco, FC Barcelona o Manchester City.

Nel podcast Match of the Day in Africa: Top 10 della BBC, il nuovo assistente manager di Standard fa una rivelazione sorprendente. Il titolo che lo ha segnato è stato l’ultimo, quando è stato campione cinese D2 con il Qingdao Huanghai. “Perché è stato il più difficileesclama.Ho dovuto assemblare la squadra e cambiare molte cose nella struttura del club. Ho dovuto impegnarmi con i miei superiori. Dai loro consigli.“

Dice di aver avuto anche un vero ruolo di allenatore con i giocatori. “Ho provato a rimuoverne il maggior numero possibileYaya Touré spiega.Il sogno di tutto il club era arrivare in prima divisione per 4-5 anni. Sono venuto per 7 mesi e ci sono riusciti. ho fortuna.“

Il ruolo di questo creatore, che sembra aver apprezzato, è senza dubbio una buona notizia per i fan di Standard.