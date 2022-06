Spiderman Zero in Fortnite, presto skin nella Stagione 3 del Capitolo 3? – Rompi capovolgi

Una nuova skin di Spider-Man potrebbe arrivare presto in Fortnite: skin di Spider-Man Zero! Ma che aspetto ha e quando sarà disponibile?

Come ogni nuova stagione di fortniteLa terza stagione del capitolo tre riceverà la sua parte di nuove skin! Il Battle Pass è già disponibile per l’acquisto per tutti i giocatori, incluse alcune skin inedite.

Ma ovviamente, ogni giorno verranno rilasciate nuove skin nel negozio di oggetti di gioco, che sarà possibile ottenerle in cambio di V-Bucks, la valuta del gioco. Se al momento sono trapelate alcune skin, una di queste è passata nelle mani dei data maker: Skin di Spider-Man Zero. Potrebbe essere disponibile nel gioco dal 17 giugno.e sai come sarebbe!

Skin Spiderman Zero, uscirà su Fortnite?

Secondo molti produttori di dati, può essere una delle seguenti varianti del gioco Spider-Man Zero ! Parla di un supereroe che indossa un costume di gioco che non è stato rilasciato, e quando si tratta della data di uscita del gioco, Può essere programmato per il 17 giugno. Gli elementi visivi sono già trapelati su Twitter, che può essere trovato di seguito:

Una foto della skin di Spider-Man Zero! pic.twitter.com/rOvvcImrJA -Zateo (@zatheo_) 7 giugno 2022

Al momento, nulla è stato confermato da Epic Games. Quindi le informazioni vanno prese con cautela, anche se ci sono buone probabilità che questa skin veda la luce in Fortnite! In tal caso, Epic Games lo segnalerà al rilascio della skin.

