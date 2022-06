Lo spettacolo avrebbe potuto essere posticipato a gennaio 2023

Apple Glass sarà nuovamente ritardato. Secondo un noto analista, Apple aspetterà finalmente fino a gennaio 2023 per sollevare il velo su un visore per realtà virtuale e aumentata. L’anguilla sarà ancora desiderabile per qualche altro mese.

Contrariamente alle voci, Apple non ha menzionato Vetro di mela Durante la conferenza inaugurale della Coppa del Mondo WWDC 2022. Anche il colosso californiano non è stato menzionato Sistema operativo delle cuffie per realtà virtuale e realtà aumentataLa realtà del sistema operativo. Tuttavia, molti informatori si aspettavano che l’argomento fosse sollevato brevemente durante il keynote.

Ming Chi Kuo, un noto analista professionista, rapidamente Reazione alla mancanza di un visore AR durante la parola chiave. Secondo lui, Apple è stata costretta a posticipare lo spettacolo. “Penso che la data di spedizione delle cuffie AR/VR di Apple sarà posticipata al secondo trimestre del 2023 poiché la chiusura di Shanghai interromperà lo sviluppo”Coe prevede. La Cina ha emesso diverse misure di contenimento nella città di Shanghai, che Paralizza la produzione di molti dispositiviNo iPhone 14.

Niente Apple Glass prima del 2023

In queste circostanze, il gruppo americano ha preferito ritardare il lancio di alcuni mesi. La produzione del supplemento dovrebbe finalmente iniziare nel terzo trimestre di quest’anno. A quanto pare Apple si sta ritrovando di nuovo Sospeso dalle decisioni del governo cinese. È sempre possibile posticipare nuovamente la produzione.

Per l’analista, Apple introdurrà finalmente un visore per realtà mista a gennaio 2023. È previsto “evento mediatico”, che probabilmente assumerà la forma di una parola chiave interamente personalizzata per il prodotto. È raro che Apple organizzi una conferenza nel mese di gennaio.

Nel secondo passaggio, Apple consegnerà un file “gruppo di sviluppo” Un visore per sviluppatori entro 2-4 settimane dalla parola chiave di lancio. Inizieranno i preordini per Apple Glass Nel secondo trimestre del 2023. Potrai acquistare il supplemento nei negozi prima del WWDC 2023, come previsto da Ming Chi Kuo.

Come previsto, l’auricolare Apple non arriverà sul mercato immediatamente dopo la sua presentazione. Per l’analista lo è adesso Escludi che Apple Glass apparirà nel 2022ad esempio durante la parola chiave settembre.