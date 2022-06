Buon affare: -200€ sul laptop ACER Swift 3 SF314-511 su Cdiscount

È ora di prepararsi, condividiamo una fantastica promozione su un laptop! Molte persone hanno già risparmiato molto acquistando i propri computer su siti di e-commerce. Attualmente, Cdiscount sta vendendo il prezzo del laptop Acer Swift 3 SF314-511, andare da Da 899€ a 699,99€un’occasione per coglierla mentre c’è ancora tempo!

Laptop Acer Swift 3 SF314-511 in poche parole

Questo laptop Acer ha un display antiriflesso HD da 14 pollici (1920 x 1080), le cornici sono ultrasottili (5,1 mm) e lo schermo occupa l’85,73% dello spazio. Le immagini visualizzate sono luminose e i colori sono ricchi grazie al profilo colore 100% sRGB1. Il computer è dotato di 8 GB di RAM, 512 GB di memoria SSD e un processore grafico Intel Iris Xe. Il laptop è reattivo e le prestazioni ci sono. Puoi scegliere tra diverse modalità di raffreddamento a seconda delle tue esigenze: Standard, Silenzioso o Alte prestazioni (usa la scorciatoia da tastiera Fn + F). Il laptop ha uno chassis interamente in metallo, è elegante e discreto. La durata della batteria può arrivare fino a 18 ore e in soli 30 minuti è possibile ricaricare il dispositivo per utilizzarlo per 4 ore.

Laptop intelligente e reattivo

È un dispositivo intelligente, puoi proteggere il tuo laptop Acer Swift 3 SF314-511 con un lettore di impronte digitali. In termini di connettività, avrai tutto ciò di cui hai bisogno: una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, Thunderbolt 4 e una migliore connettività grazie al Wi-Fi 6 dual-band. Il computer fornisce la funzione Wake On Voice (WoV), ed è possibile interrogare Windows 11 mentre lo schermo è spento e interagire con Cortona in moderno standby. Cortona è un assistente digitale che ti permette di gestire facilmente i tuoi calendari e le tue attività.