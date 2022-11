Sorteggio Champions League: il Bayern Monaco è l’avversario più probabile del Brugge!

Il Professore di Matematica Applicata ha calcolato le quote di ogni possibile confronto negli ottavi di finale di Champions League, tenendo conto del fatto che due squadre dello stesso girone o della stessa nazione non possono affrontarsi.

Quindi possiamo vedere che l’FC Brugge, che è secondo nel Gruppo B, ha solo il 10,79% di possibilità di ereditare il Benfica, che è la testa di serie più conveniente sulla carta. Ciò è in parte dovuto al fatto che grandi squadre come Napoli, Bayern, Tottenham, Chelsea e Manchester City hanno più restrizioni su questo sorteggio. D’altra parte, il Real Madrid non ha una squadra spagnola da evitare nel sorteggio. Quindi c’è solo una probabilità del 10,98% di vederli affrontare il Brugge negli ottavi di finale.

L’avversario più probabile per Blauw a Zwart è il Bayern Monaco (19,46%), seguito dal Napoli (17,11%). Ma soprattutto la squadra bavarese ha una probabilità del 37,12% di ereditare il Liverpool, che ha solo quattro potenziali rivali dal momento che il Napoli dal proprio girone e Tottenham, Chelsea e Manchester City sono tutte in classifica. Il Bayern è nella stessa situazione perché gli uomini di Nagelsmann non possono affrontare Dortmund, Lipsia, Francoforte o Inter, che erano nel loro girone.