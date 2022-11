‘Cercheremo di prepararlo’: Levin Mischalek parla dell’infortunio di Romelu Lukaku

Il Belgio trattiene il fiato. E per una buona ragione. Questo lunedì abbiamo appreso che Romelu Lukaku ha avuto una ricaduta. Un altro colpo quando sappiamo che il numero nove è appena tornato da un infortunio muscolare alla coscia sinistra.

Un nuovo colpo ha conseguenze dirette per il Red Devil. In primo luogo, non giocherà più per l’Inter prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar. Viaggia in Belgio mercoledì per prepararti il ​​più possibile e scegliere una strategia per tornare il più rapidamente possibile evitando ricadute. Tra pochi giorni e dopo aver consultato la ciurma dei demoni, tornerà in Italia per nuove prove. La Gazzetta Ufficiale annuncia un viaggio a casa che è stato pienamente convalidato dal club ospitante.

Per VTM, Lieven Maesschalck, il famoso fisioterapista dei Devils, ha parlato di ricontrollare il Red Devil. Proveremo a prepararlo.Ha iniziato razionalmente. “Valuteremo la sua situazione giorno per giorno e poi decideremo se rimanere in Belgio o meno. Non commenterò oltre”.

Abbiamo già un caso con Kompany e Witsel

Il dottore vuole calmarsi intorno al suo giocatore in modo che possa concentrarsi completamente sulla sua riabilitazione senza esercitare troppa pressione su se stesso. Per Lieven Maesschalk, i casi precedenti dimostrano che è possibile tornare nella competizione principale nonostante l’infortunio. “Romelo ha molta esperienza ed è mentalmente abbastanza forte per riprendersi. Abbiamo già un caso con Kompany e Witsel, prima del Mondiale 2018 e di Euro 2020”Lui ricorda. Normalmente, l’attaccante dovrebbe saltare la prima partita contro il Canada e farà di tutto per tornare contro il Marocco.

Un altro giocatore infortunato: Alexis Salemaker. La fascia destra sta ancora lavorando alla sua rimonta. Ma la speranza di un posto il 26 del 9 novembre sembra essere troppo lontana. In un breve commento, l’ex giocatore RSCA lo ha annunciato ‘Le cose stavano migliorando’ è un “Spera di essere in forma in tempo per la Coppa del Mondo”.