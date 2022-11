I commentatori francesi non avrebbero dovuto criticare De Bruyne a metà partita

Kevin De Bruyne non ha avuto bisogno di molto tempo in campo per rivelarsi decisivo per il Manchester City mercoledì. Entrato in partita al 70′, il Red Devil ha effettuato un passaggio cruciale per Julian Alvarez per il 2-1 contro il Siviglia (punteggio finale 3-1). Settimana dopo settimana, De Bruyne si sta rivelando uno dei migliori giocatori al mondo. Tuttavia, alcuni non sembrano proprio favorevoli a metterlo sul tavolo dei grandi del calcio.

Commentando la partita di Champions League di mercoledì sera per beIN Sports, Omar da Fonseca ha ritenuto che De Bruyne non fosse “creativo”. “Non Ronaldinho, non Messi, non Neymar”, dice. Il giornalista che si è incastrato con lui avanza. Il giornalista esordisce: “Non è Cristiano (Ronaldo, ndr), non è nemmeno fisico”. Solo che in contemporanea De Bruyne sta calibrando il passaggio millimetrico per la gronda, che va a segnare. Tanto per togliere il fischio ai commentatori, da Fonseca ha sparato “woaaah” mentre il giornalista ha potuto riconoscere solo il gesto “cool” del belga. Niente è meglio delle azioni per rispondere a determinati commenti.