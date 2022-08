E se Paqueta interrompesse il trasferimento di Vanaken al West Ham?

Trattative proseguono ha usato il West Ham Per attirare Hans Vanaken dalla parte di Londra. Per Red Devil, le ragioni del cambio di scenario sono molteplici. “Questa potrebbe essere l’ultima possibilità per me di fare un passo avanti nella mia carriera. È stata la mia ultima partita qui? può essere”, Spiegato in particolare.

Anche Hammers ha motivo di preoccuparsi del suo profilo. Vanaken è un diavolo rosso assertivo, conosce il livello più alto in Champions League e non è troppo costoso per gli standard della Premier League.

All’inizio, avvicinandosi all’idea di venderlo, Bruges si aprì gradualmente ai desideri del suo maestro di suonare. Ma Blauw en Zwart vuole prima trovare un sostituto per il suo numero 20. Il che non si addice affatto a David Moyes e alla sua dirigenza. Dopo zero su nove in tre giorni, il West Ham è tornato al muro. E voglio che le reclute siano veloci per aiutare la squadra a mantenere il buon slancio dell’anno scorso. Per fare questo, gli inglesi sono interessati ad altre questioni. I giocatori del Chelsea Conor Gallagher (22) e Ruben Loftus-Cheek (26). Ma, soprattutto, il file più bruciato sembra essere Lucas Paqueta.

In Francia non c’è bisogno di presentare il giocatore che vediamo come una delle scappatoie della Ligue 1. Il nazionale brasiliano ha segnato 21 gol e fornito 14 assist in tutte le competizioni con il Lione. David Moyes non si nasconde per rivendicare il suo favore. Gli abbiamo fatto un’offerta.Lo ha detto l’allenatore in conferenza stampa. “Può giocare 10, 8, falso 9. Penso che il suo stile di gioco sia davvero buono. Non sempre garantisce il suo successo, ma spero che lo aiuti a migliorare”. Mercoledì sera, L’Equipe è andato oltre e ha annunciato che il Lione aveva rifiutato un’offerta di … 50 milioni di euro! La nuova dirigenza e Jean-Michel Aulas vogliono almeno 60 milioni di euro per Oryverdi.

Questo offre una doccia con la visione di Vanaken in una maglia degli Hammers? Sempre nella stessa conferenza stampa, il loquace Moyes è tornato anche sulla questione del giocatore che è passato dal Lucerna. Ha ammesso che il suo club si era presentato “Visualizza migliorata” per il giocatore. Secondo i media fiamminghi dovrebbe ammontare a 11 milioni di euro più 2 bonus. Il che dovrebbe soddisfare Bruges che voleva più di dieci milioni.

Il che significa che Vanaken (30 anni) è molto più economico… ma è molto più vecchio. In passato, Hammers non pagava più di dieci milioni di euro a un uomo di 30 anni. Paquita ha meno di sei anni e potrebbe rappresentare una rapida plusvalenza sul mercato in caso di scoppio. Da parte sua, Leon non si pentirà del suo investimento. Paqueta ha acquistato 20 milioni nel 2020 dal Milan e tornerà almeno il doppio o il triplo a Les Gones. La prospettiva di “incantare” i londinesi che sperano di compiere la stessa operazione tra qualche anno.

Una cosa è certa, le tattiche utilizzate dal West Ham sollevano interrogativi. Ma non è nuovo. Athletic specifica che il club utilizza spesso questo processo per fare più offerte e alla fine scegliere quella più adatta a loro. Il management dovrà scegliere tra l’età del giocatore da un lato e l’investimento dall’altro. Una scelta difficile che deve trovare rapidamente una conclusione.