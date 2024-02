Un ex giocatore dell'Anderlecht è stato nominato nuovo allenatore dell'RWDM – All Football

Poche ore dopo la sconfitta contro l'Anversa, Kassaba se ne andò. A Machtens sono già stati citati diversi nomi.

Claudio Cacaba non sopravviverà a un'altra sconfitta per l'RWDM questa domenica dopo il colpo ricevuto in casa dall'Anversa (0-4). Sebbene il club non abbia ottenuto una vittoria finora dall'inizio del 2024 (più precisamente dal 16 dicembre 2023), la dirigenza ha preso la difficile decisione di lasciare andare il proprio allenatore.

Un'opzione valida per cercare di fermare l'emorragia prima che sia troppo tardi per un club che sembra quasi condannato a cercare di rimanere nell'élite anche nelle future qualificazioni.

Da Camargo prima di Losada?

Al giorno d'oggi, Igor de Camargo ha assunto come allenatore ad interim e insieme a Csaba, anche Anderson dos Santos ha lasciato il T2.

Ma chi proverà a salvare l'RWDM a qualche match dalla fine della Fase Classica? Secondo le informazioni di La Derniere Heure, ci sono già due nomi in circolazione: Albert Cartier e Hernan Losada. Quest'ultimo è attualmente libero dal termine della sua avventura con il Montreal nella American League.

L'ex allenatore di Anderlecht e Beerschot ha allenato la squadra dei Rats prima di recarsi negli Stati Uniti, dove ha allenato il DC United prima della sua avventura canadese.

La nomina dell'allenatore RWDM è prevista per questa settimana.