Sorpresa: Anderlecht U18 per testare le regole che potrebbero rivoluzionare il calcio in un torneo di fama mondiale

I giovani Mauves parteciperanno a un mini-torneo, con squadre come PSV Eindhoven e Manchester United. Un torneo in cui… vengono testate potenziali nuove regole.

La squadra Under 18 dello Sporting d’Anderlecht parteciperà a un mini-torneo con i giovani del Manchester United, del PSV e di altri club di fama europea e mondiale.

Non c’è ancora nulla di sorprendente, tranne che … durante questo torneo verranno utilizzate nuove regole, regole che possono essere applicate nelle competizioni professionistiche di UEFA e FIFA se convalidate durante il periodo “articolo”.

È quindi in un ciclo diverso quello a cui partecipa il giovane Mauves: due tempi da 25 minuti ciascuno, cronometro fermo ad ogni interruzione di gioco e assenza di tempi supplementari, completa libertà di movimento sui calci di punizione (i franchi indiretti non esistono, il giocatore può tentare la fortuna direttamente) e in disparte così come per cinque minuti in caso di cartellino giallo. Incredibile innovazione.