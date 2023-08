Società di leasing, la regina degli eccessi!

Molti privati ​​optano per il noleggio auto, preferendo la comodità di un canone mensile fisso, comprensivo di tutti i costi relativi all’utilizzo dell’auto, escluso il carburante, ed eventuali ragionevoli penali.

Per quanto riguarda quest’ultimo, alcune società di noleggio non esitano ad addebitare costi amministrativi per l’elaborazione delle sanzioni. E uso improprio del loro diritto di localizzare le banche per detrarre gli utenti da importi ingiustificati.

Dopo la scadenza del contratto di locazione nel 2021, questo conducente ha pagato il prezzo ad agosto. Le tariffe di parcheggio non pagate nel 2019 hanno comportato un sollecito di pagamento alla società di noleggio all’inizio di agosto. La tariffa, originariamente di 25 euro, è stata portata a 40 euro, senza che lui ne fosse informato dalla società di noleggio, che aveva già ricevuto in anticipo il primo preavviso di 25 euro. Senza preavviso, né la prima né la seconda volta, l’automobilista.

Infatti, il locatore deve aver spedito e inviato via email il canone all’automobilista in caso di inadempienza. Qualcosa non è fatto. In fase di rimborso, la società di noleggio ha poi deciso di saldare la gestione, con il calcolo di 25€ di spese amministrative, tutte detratte dal conto del conducente. La violazione è rimasta, nonostante la contestazione, lettera morta.