Romeo Lafia annuncia la partenza dal Southampton: “Questo club rimarrà per sempre nel mio cuore”

Il trasferimento di Romeo Lafia, verosimilmente al Chelsea, dovrebbe essere finalizzato nelle prossime ore. Il 19enne Red Devil ha postato un lungo messaggio su Instagram annunciando la sua partenza dal Southampton, appena un anno dopo il suo arrivo.

“Nel mio addio voglio dire un enorme grazie per tutto quello che mi hai dato durante il mio tempo qui”, ha esordito il centrocampista prima di ricordare l’anno trascorso con i Saints, “Ho subito sentito l’amore di tutti voi anche se non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi comuni. Non dimenticherò mai la fiducia che il club e i Saints di tutto il mondo mi hanno dimostrato e spero di poter ripagare la fiducia che avete riposto in Me.

Centrocampo da 320 milioni di sterline o ruolo di sostituto: come Romeo Lafia si inserirà nel nuovo impero di centrocampo del Chelsea

“Vorrei ringraziare in particolare tutti i miei compagni di squadra e tutto lo staff del club”, ha continuato il Red Devil, “avete giocato un ruolo enorme nel facilitare la mia integrazione nel vero calcio professionistico. Te ne sarò per sempre grato”.

“Per questi motivi questo club mi starà sempre nel cuore”, ha concluso Lafia, che nei giorni scorsi si è sottoposto alle cure al Chelsea e dovrebbe arrivare ai Blues per circa 70 milioni di euro.