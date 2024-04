Cultura delle notizie Sono ufficiali! Il personaggio più forte dell'anime non è né Goku di Dragon Ball né Rufy di One Piece

Se c'è una domanda che spesso vediamo posta online, è quella che mette i personaggi dei manga e degli anime in una competizione per vedere chi è il più forte. Per porre fine al dibattito, i giapponesi hanno accettato la lista.

Goku è migliore di Rufy?

Sia oggi con l'arrivo di nuovi manga famosi, sia nel primo decennio del XXI secolo all'epoca dei Tre Grandi, o anche negli anni Ottanta al momento dell'emergere dell'animazione giapponese in Francia, Al pubblico è sempre piaciuto chiedersi quale personaggio sarebbe il migliore tra tutti i personaggi del genere. Naturalmente questa domanda non ha molto senso in sé. È davvero difficile individuare la forza di un personaggio rispetto a un altro proveniente da un mondo completamente diverso. Tuttavia, i fan di Dragon Ball sostengono da tempo che Goku è il personaggio più potente di tutti i tempi.

Se molti lettori e spettatori furono soddisfatti di questa affermazione, molti altri non intendevano permettere che il loro personaggio preferito venisse ridicolizzato in questo modo. Rufy di One Piece, Ichigo di Bleach, Giorno Giovanna di Le bizzarre avventure di Jojo… Molti nomi vengono spesso a rivendicare il titolo di personaggio più forte di sempre. Per mettere fine a ogni dibattito, i giapponesi hanno finalmente stilato una lista dei 41 personaggi più potenti del mondo dei manga e degli anime.

Scopri l'elenco dei personaggi più forti di manga e anime

Se segui da vicino le notizie sulle produzioni giapponesi, potresti saperlo Voto buono. Sito di classifiche di ogni tipo, popolare, quest'ultimo si è dato il difficile compito di creare un elenco dei migliori personaggi di anime e manga di tutti i tempi. Per fare ciò, hanno semplicemente intervistato i lettori giapponesi e sono riusciti a raggiungere un accordo. Di seguito troverai un elenco dei 41 personaggi anime e manga più potenti di tutti i tempi:

1. Saitama – L'uomo del pugno

2. Rimuru Tempest – Quella volta mi sono reincarnato come una melma

3. Zeno (Omni King) – Dragon Ball Super

4.Gojo Satoru-Jujutsu Kaisen

5. Koro Sensei – Aula dell'assassinio

6. Sangoku-Sfera del Drago

7. Koso Saeki – La vita disastrosa di Saeki K.

8. Levi Ackerman – Attacco a Titano

9. Arale Norimaki – Il dottor Slump

10. Doraemon – Doraemon

11. Monkey D. Rufy – One Piece

12. Reinhard van Astrea – Re: Zero – iniziare la vita in un altro mondo

13. Dai Giovanna – Le bizzarre avventure di JoJo

14.Sukuna-Jujutsu Kaisen

15. Anos Voldegod – L'Accademia dei Disadattati del Re Demone

16. Whis – Dragon Ball Super

17. Naruto Uzumaki – Naruto

18. Yoriichi Tsujikuni – L'uccisore di demoni

19. Yujiro Hanma (Ghoul) – Grappler piangente

20. Milim Nava – A quel tempo mi ero reincarnato come una melma

21. Beerus (Dio della Distruzione) – Dragon Ball Super

22.Gogeta-Dragon Ball Z

23. Vegito-Dragon Ball Z

24. Sommo Sacerdote – Dragon Ball Super

25. Broly-Dragon Ball Z

26. Meruem (Re) – Cacciatore x Cacciatore

27. Jiren-Dragon Ball Super

28. Inomaki Toji – Jujutsu Kaisen

29. Vegeta – Sfera del Drago

30. Frieza-Dragon Ball Super

31. Hit – Dragon Ball Super

32. Sasha – Pokémon

33. Shanks Le Roux – Un pezzo

34.Kizaru-Un pezzo

35. Eren Yeager – Attacco a Titano

36. Yhwach – Candeggina

37. Shigeo Kageyama – Mob Psycho 100

38. Denji – L'uomo della motosega

39. Kibutsuji Muzan – L'uccisore di demoni

40. Ichigo Kurosaki – Candeggina

41. Abito Ainz Ooal (Momonaga) – Signore Supremo

Prima di iniziare a lacerarti nei commenti facendo sapere alla gente che il tuo personaggio preferito è molto più forte di questo o quello sulla lista, So che l'ultimo risale a un anno fa. In altre parole, nel frattempo molti personaggi hanno avuto il tempo di apparire in nuovi manga o di svilupparsi nel proprio mondo. Ma anche tenendo conto di tutto, Non è una sorpresa alla fine trovare Saitama al primo posto Perché è stato letteralmente progettato per essere il personaggio più potente dell'universo. Tuttavia, alcune altre situazioni potrebbero sorprendere, e possiamo anche notare la presenza di personaggi della saga di Dragon Ball ovunque, soprattutto a partire dalla versione Super. Infine, anche se i fan di One Piece e Jujutsu Kaisen potrebbero pentirsi di aver inserito i loro personaggi preferiti, potranno comunque vantarsi che ci siano almeno tre personaggi diversi nella lista dei primi 41, il che è lontano da tutti.