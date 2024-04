Amazon correggerà finalmente il più grande difetto di Prime Video

Uno degli elementi che danneggiano maggiormente la reputazione di Prime Video sono tutti i bug della sua interfaccia: titoli scadenti, episodi con valutazioni scadenti, ecc. Ma Amazon dovrebbe cambiare tutto questo presto.

Rispetto a Netflix o Disney+, l'interfaccia di Amazon Prime ha lo sfortunato difetto di avere un buon numero di bug che i suoi principali concorrenti non hanno, e ancora di più quando non si utilizza la piattaforma in tempo reale in inglese. In effetti, gli errori di traduzione sono comuni, così come i problemi con l’ordine degli episodi o delle stagioni, ecc.

Come mostrato Interessato al commercioAmazon riceve molti reclami o richieste di correzione su questo argomento. Rappresenta infatti il ​​60% dei reclami dei clienti che riceve l'azienda di Jeff Bezos. 10.000 denunce riguardavano, ad esempio, “l'integrità dei capitoli”, per parafrasare il quotidiano americano. Questa categoria include, tra le altre, preoccupazioni relative a episodi mancanti, contenuti errati, ecc.

Questo tipo di problemi sembra essere risolto raramente e solo una piccola percentuale di reclami viene risolta ogni anno, secondo una persona direttamente coinvolta e intervistata dai media.

Ma tutto questo deve cambiare presto. È chiaro che Amazon sta lanciando un programma su larga scala per correggere questi errori, utilizzando non solo esseri umani, ma anche utilizzando software appositamente progettato per correggere questi errori. In questo modo l’azienda spera di evitare circa 15.000 reclami all’anno…

