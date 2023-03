“L’offerta è già truccata”: doppia sorpresa per Viani in “La voce è la voce più bella”

La ricerca della nuova voce di domani continua in Il suono è il miglior suono. I quattro allenatori hanno scoperto, sabato sera, una nuova serie di talenti che li ha impressionati o meno. Due di loro hanno sorpreso di più Viani. E per una buona ragione, entrambi avevano una storia con un traduttore Ho intenzione.

Dopo essersi formato nei Gush, un gruppo rock conosciuto in Francia e a livello internazionale, Xavier Polycarpe ha deciso di mettersi in proprio e tentare così la fortuna nel Telecrochet francese. Ripresa molto solo Dalla polizia, il 41enne ribalta le quattro sedie rosse. Poi Vianney si rende conto di conoscere la persona di fronte a lui. “Ti conoscevo quando non ero affatto innamorato della musicaÈ quanto ha detto il tecnico, che ha conosciuto il cantante durante la sua prima trasmissione tv su France 4.Sei stato molto gentile con me. (…) Sono commosso e molto felice che tu abbia fatto questo passoViani continuò.

“Devi pensare fuori dagli schemi“, e poi ha licenziato Amel Bent, che spera che Xavier Polycarpe si unisca alla sua squadra. Ma alla fine, sono Big Flo e Oli che riescono ad accaparrarsi l’ambito talento.

La ‘V’ è in realtà la ‘V’ di Viani, non The Voice’

Le sorprese continuano con Selda, la cantante 23enne che ha condiviso il palco con Vianney durante una delle sue recenti date del tour. “stavo per dire ‘Come ti chiami?’ Ma io ti conosco!ha detto Vianney alla fine dello spettacolo della giornata della giovane donna perché sei tu di Axel Reed. Poi gli altri allenatori incatenano le note. “La “V” è in realtà la “V” di Vianney, non la “V” di The Voice”, ha lanciato Amel Bent convinta come le sue compagne che Selda avrebbe scelto di unirsi alla squadra di Vianney.

“A volte cantiamo sul palco con persone che non conosciamo davvero. (…) È stato davvero un grande momento sul palco…‘, dice Viani, ben scelto dalla cantante, che poi si offre di accompagnarla all’indirizzo che ha appena pronunciato sul palco.Sono davvero molto complici“Barzellette su Big Flow.”L’offerta è infatti fraudolentaZazi aggiunge mentre Amal Bint lo prepara:Se lo so dopo, me ne vado!“