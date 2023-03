Philippe Echebest vuole rimettere la chiesa al centro del villaggio in Top Chef: “Non prendeteci ladri!”

Il volto iconico di Capo superiore Dal 2015, Philippe Etchebest è sicuramente il Meilleur Ouvrier de France (MOF) più famoso del piccolo schermo. Otto anni dopo aver indossato per la prima volta un’uniforme da giuria, l’ex giocatore di rugby non ha perso l’entusiasmo per l’idea di affrontare una nuova stagione della competizione culinaria, tornata per la stagione 14 lunedì sera su RTL-TVI. “All’inizio ho preso Capo supremo come l’intrattenimento. Mi sono detto: Durerà un anno o due. È importante avere sempre questo desiderio e questo piacere. La sorpresa c’è sempre. Soprattutto per quanto riguarda i nuovi candidati ogni stagione spiega, prima di aggiungere che,Servono sempre cose nuove “.”Questa stagione varia con eventi, meccaniche (in particolare la competizione parallela guidata da Hélène Darroze, ndr) e temi. Crea qualcosa di nuovo per gli spettatori ma anche per noi. Ci motiva di più. Abbiamo bisogno di questo rinnovamento per non cadere nella routine. A volte è bene chiederselo.“

Top Chef è tornato con un nuovo ruolo come Helen Darroes

Per quanto riguarda i nuovi argomenti, in particolare quelli che uniscono gastronomia ed economia, Philippe Echebest è entusiasta Riportare la chiesa al centro del paese.. “ Non dovrebbero esserci otturazioni. In Capo supremo, ai concorrenti è stato chiesto di portare una prelibatezza a un costo inferiore. Questo non rappresenta la realtà dei ristoranti. In Capo supremoCi fermiamo solo al prodotto. Nella vita reale, teniamo conto di tutto ciò che va oltre, come costi fissi, investimenti e manodopera. Non dobbiamo pensare che siamo ladri o confondere le persone perché serviamo piatti più costosi nei nostri ristoranti. Lo dico perché a volte le scorciatoie fanno paura. “

“Cerco diversità e gioventù”

Ogni stagione, il livello dei candidati sorprende sempre di più lo chef. “ Pregano più stagionato Ogni volta perché sono su Top Chef Da anni sono preparati e affinati “Prima di spiegare come sceglie i candidati che faranno parte della sua brigata azzurra. “È complicato selezionare dopo il primo evento perché non hanno ancora il meccanismo della competizione. Possono perdersi l’un l’altro quando hanno un grande potenziale. Io, personalmente, ci vado sentendo che non sto cercando di ottenere un candidato vicino alla mia cucina. Cerco varietà”. E la giovinezza. Questo è ciò che spesso riflettono le mie brigate. Mi è sempre piaciuto avere giovani candidati perché amo la formazione e andare avanti. Per me, questa è una sfida nella sfida. “ “