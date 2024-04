Cultura delle notizie Sono stato preso in giro in questo film di Batman. Anni dopo, è tornata alla trilogia di Christopher Nolan

La carriera di attore è piena di alti e bassi. Ma in questo film di Batman diretto da Christopher Nolan, si tratta di un notevole downgrade per questa donna francese. Tornò sull'argomento.

Se ti dicessi “la morte più divertente del cinema”, cosa penseresti? La maggior parte di voi probabilmente ha risposto all'unisono: Marion Cotillard, in Batman The Dark Knight Rises! Si conclude così la trilogia di Christopher Nolan – Oppenheimer – dedicata al celebre Cavaliere Oscuro. In questo: L'attrice è Talia al Ghul, la figlia del Batmaster e in seguito rivale di Ra's al Ghul. Ma in un inseguimento andato storto, il protagonista rimane ucciso… Una morte influenzerà il pubblico, ma non per le giuste ragioni. In un'invettiva in cui invoca l'opera ormai compiuta del padre, Talia al Ghul, il clone di Cotillard, muore, diciamo in modo strano.

Diciamo uno spettacolo accattivante

“È sicuramente la morte più ridicola della storia del cinema”, dice un utente di Internet, sotto la famosa clip pubblicata su YouTube. Rimane nel curriculum di Marion Cotillard, allora all'apice della sua carriera…Cinque prima di Batman: Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno, nel 2007, l'attrice ha ottenuto il riconoscimento internazionale per il ruolo di Edith Piaf in La Môme. Dopodiché, tutti ne sono diventati ossessionati, incluso Christopher Nolan in Inception! Due anni dopo arrivò sul set di Batman.

Ma come ha vissuto Marion Cotillard questo episodio? Nel 2016, in un'intervista condotta con Allociné (e monitorata da… uominiHa spiegato di aver trovato le reazioni sproporzionate. “È difficile vederti riassunto così”, confida. “Quando faccio del mio meglio per trovare l'autenticità in ogni personaggio, e loro si vedono riassunti in una scena, non è necessariamente una cosa molto interessante.” Nonostante tutto, l’attrice conferma di non essere “al limite”. Ed è bello dirlo.

L'errore di Christopher Nolan?

Tuttavia, c'è motivo di mettere in dubbio la scelta del regista Christopher Nolan! Perché dopo tutto, perché hai conservato questa foto e non un'altra? Purtroppo: ad oggi questa domanda rimane senza risposta… In ogni caso, Se mai ci sono state tensioni tra il regista e Marion Cotillard, sembra che appartengano al passato. In occasione di “Cesars 2024”, Nolan ha ricevuto un premio onorario dalle mani dell'attrice. Sul palco parla del regista come di “uno dei più grandi maghi della settima arte”.