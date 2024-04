'Absolute Misery' Questa attrice ha avuto l'opportunità di girare con Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet ma non ne conserva alcun bel ricordo.

Sebbene abbia girato con le principali star del cinema di Hollywood, non la descrive come un'esperienza positiva.

Il successo mondiale della serie “Don't Look for Netflix”.

Nel 2021 verrà proiettato il lungometraggio Non alzare lo sguardo È stato rilasciato sulla piattaforma di streaming Scarlet. Gli spettatori di tutto il mondo hanno così potuto scoprire un film ispirato alla crisi climatica. Ciò che risalta, oltre al messaggio profondo sull'ambiente, è la selezione a cinque stelle. Raramente un film ha così tante star famose da trasmettere in streaming su Netflix. In particolare troviamo Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei ruoli principali, con Meryl Streep, Jonah Hill (21 Jump Street, The Wolf of Wall Street), Cate Blanchett, la cantante Ariana Grande e Timothée Chalamet, attore particolarmente apprezzato tra loro. giorni.

Questo film ha avuto un enorme successo fin dalla sua uscita, registrando 360 milioni di ore di streaming in altrettanti giorni. Il film è diventato il secondo film più visto su Netflix, dopo Red Notice. In breve, Don't Look Up fu un vero fenomeno quando uscì. Tuttavia, l'attrice protagonista non ha un buon ricordo delle riprese. È stata un'affermazione a dir poco sorprendente perché era circondata da star di fama mondiale. La sua testimonianza dimostra come la realtà delle cose non sia particolarmente entusiasmante.

Jennifer Lawrence non ha bei ricordi di Don't Look Up.

Giocare al fianco di Leonardo DiCaprio o Meryl Streep è un sogno che poche persone possono sperare di realizzare. Tuttavia, questo è il caso di Jennifer Lawrence tramite Don't Look Up su Netflix. In una situazione del genere, molti scommettevano che si sarebbe divertita accanto a questi attori di punta, ma non è stato così. ADurante una delle interviste, ha condiviso la sua esperienza con le riprese, avvenute in un periodo di crisi sanitaria. Ha ricordato in particolare il momento in cui era in macchina con Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet:

Timothy era entusiasta di uscire di casa e penso che quella fosse la sua prima scena. Leo prese la canzone che suonava in macchina e disse: “Sai, questa canzone parla di blah blah blah”. (…) Non lo so. Ricordo solo che quel giorno ero assolutamente infelice.

Per quanto riguarda il lato umoristico della sua intervista, ha esagerato la noia che provava in quel particolare momento, confermando poi che i suoi due colleghi sono stati molto “gentili” con lei e che tutto è andato bene.