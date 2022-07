Amber Heard sta impugnando il verdetto nella sua causa per diffamazione contro Johnny Depp | Le persone

Gli avvocati di Amber Heard, che non sono riusciti a far annullare il processo per un difetto di forma, hanno ufficializzato giovedì la loro intenzione di ricorrere in appello nel merito. “Riteniamo che la corte abbia commesso errori che le hanno impedito di dare un giudizio giusto, equo e rispettoso del Primo Emendamento” alla Costituzione, che garantisce la libertà di espressione, hanno spiegato i suoi portavoce in un comunicato stampa. Hanno aggiunto: “Comprendiamo che questo appello alimenterà Twitter, ma è un passo necessario per garantire che la giustizia sia servita”.

La battaglia legale tra gli ex coniugi nasce da una colonna del Washington Post del 2018 in cui Amber Heard si descriveva come una “persona pubblica che rappresenta la violenza domestica”, senza nominare il suo ex marito. Affermando che questo testo ha rovinato la sua reputazione e carriera, Johnny Depp, 59 anni, ha citato in giudizio la sua ex moglie per diffamazione per $ 50 milioni di danni. Amber Heard ha contrattaccato e ha chiesto un doppio.