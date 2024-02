John Travolta compie 70 anni: sua figlia Ella condivide una dolce foto nel giorno del suo compleanno

UN Nuovo contratto Ad una leggenda eterna. Grasso, La febbre del sabato sera, Pulp Fiction…Filmografia John Travolta Le generazioni si sono distinte. Il 18 febbraio l'attore americano ha festeggiato il suo 70esimo compleanno.

John Travolta travestirà il principe Harry e la cosa non andrà affatto bene: “È uno scherzo?”

EllaSua figlia di 23 anni, che mantiene rapporto combinatorioNon ha mancato di lodarlo nel giorno del suo compleanno. ” buon compleanno a L'uomo che è sempre al mio fianco Chi porta sempre luce e bellezza in questo mondo. ti amo più di ogni altra cosa », ha scritto la giovane sul suo account Instagram. ” E rimarrò per sempre, Ella, la mia cara bambina », ha risposto con grande affetto John Travolta nei commenti. Prova della loro complicità: i due fanno la stessa faccia in questo caso Colpo d'epoca come desidera.

Ha partecipato anche l'attore “Il suo regalo” Nel giorno dei suoi 70 anni: un'impresa del figlio Ben, 13 anni. ” Questo è il mio regalo di compleanno preferito oggi. Vedere mio figlio Ben raggiungere un nuovo traguardo sui pattini! Sono molto fiero di lui », ha scritto la star di Hollywood.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco.