Recensione di Civil War: A Scary Apocalypse Now-Style Dystopia, di Alex Garland

Pochi mesi prima delle prossime elezioni presidenziali (5 novembre 2024), il regista Alex Garland torna al genere che lo ha reso famoso per rappresentare gli Stati Uniti nel mezzo di una guerra interna in un film dal nome appropriato. Guerra civile.

La nostra recensione

Un contratto e una manciata di proposte forti, ottimo Macchina precedente Ai curiosi SterminioQuesto avviene attraverso la miniserie Sviluppatori, Alex Garland riesce a imporre il suo mondo originale, mettendo in discussione il nostro rapporto con la nostra umanità e la tecnologia. Dopo due anni di thriller psicologico uominil'inglese riscopre le mutevoli aree di anticipazione per la dissezione dell'America nel 2024.

Per fare questo, Alex Garland sviluppa la sua premessa provocatoria attraverso gli occhi di un corrispondente di guerra, una sorta di spettatore attivo del conflitto, che non appartiene a nessuna delle due parti, ma non è lontano dai proiettili, al fronte ma in albergo. Gli eroi alimentano un'abile satira in cui orrore e intrattenimento si intersecano, mettendo in discussione l'assurdità dell'America e il suo senso apocalittico dello spettacolo.