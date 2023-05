A gennaio, quando l’Anderlecht ha annunciato la partenza di Islam Slimani, la maggior parte dei tifosi viola è stata critica. Non capivano perché il loro club stesse cercando un 34enne che uscisse da una difficile prima parte di stagione a Brest. Alla fine, quegli stessi tifosi ora devono sperare che l’algerino firmi un nuovo contratto con i Mauves.

Alla fine di aprile, l’Anderlecht ha annunciato che Lior Rafaeloff avrebbe lasciato il club. Adrian Trebill, al termine del contratto, lascerà i Mauves. Quindi avremo bisogno di un giocatore esperto nello spogliatoio la prossima stagione e va bene, Islam Slimani uno. Il nazionale algerino potrebbe ricoprire il ruolo di fratello maggiore con Al-Shabab la prossima stagione, come ha fatto sei mesi fa.

Nelle ultime settimane in Algeria sono circolate voci sull’islam di Soleimani in Medio Oriente. È vero che all’età di 34 anni, l’ex attaccante del Lione, tra gli altri, potrebbe firmare un ultimo lucroso contratto. Ma secondo Footmercato, in questo dossier c’è l’Anderlecht. I media francesi hanno riferito che presto Mauves gli avrebbe fatto una proposta concreta. Una volta sul tavolo l’offerta, l’algerino studierà poi tutte le proposte a sua disposizione. Sapendo che gli è piaciuto il suo breve soggiorno in Belgio, un soggiorno prolungato alla RSCA è più che possibile.

