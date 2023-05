Pep Guardiola contro Kevin De Bruyne: “Lo adoro”

La foto è diventata virale giovedì. Vediamo e sentiamo Kevin De Bruyne attaccare il suo allenatore, Pep Guardiola. Lo spagnolo ha reagito oggi.

“Kevin! Passa la palla!” , Il tecnico di centrocampo, che ha risposto direttamente, urla: “Zitto, zitto.” scambio tra Pep Guardiola et al Kevin De Bruyne Il ritorno della semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid è stato difficile.

Ma questo non basta a farne un dramma per il tecnico spagnolo, come ha spiegato venerdì in conferenza stampa. “Ci siamo urlati addosso e l’ho adorato. A volte, in alcune partite, è un po’ morbido. Amo questa energia. Questa non è la prima volta. Non lo vedi, ma quante volte mi ha urlato contro durante l’allenamento. Ne abbiamo bisogno a casa sua. Perché poi diventa il migliore. A questo punto siamo in vantaggio 2-0. Gundogan Lui perde palla, Kevin perde due o tre volte di fila e noi non vogliamo questo tipo di partita, 2-0, contro il Real Madrid”.

Il tecnico catalano ha aggiunto su De Bruyne:A volte, Kevin, gli dico di stare zitto. Fornisce un aiuto incredibile. Quante volte è successo. È il calcio, non è personale. Queste cose devono essere competitive.

È vero che la presenza competitiva di De Bruyne vedrà sicuramente il Manchester City raggiungere il proprio obiettivo in Premier League, FA Cup e Champions League.