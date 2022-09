Una notte agli US Open: l’incredibile Serena, la deludente Grecia, gli altri 10 top player sul tappeto e più di un belga in corsa

Che traguardo! Serena spinge di nuovo i confini

Serena Williams non è mai stata una giocatrice come le altre. Mentre gioca il suo ultimo turno, sta un po’ oltrepassando i suoi limiti. Nel secondo turno degli US Open, ha scalpato la seconda giocatrice al mondo, Annette Kontaveit con un punteggio di 7-6, 2-6, 6-2 al costo di 2 x 27. Ha anche inviato un segnale a lei prossimi concorrenti che l’hanno temuta per più di qualche giorno. Per salire al terzo round, Serena ha fatto ottimi sorpassi nel suo match. Non è più stata in grado di produrre una partita di alto livello dal primo all’ultimo punto, ma ha riacquistato quella determinazione che le ha permesso di chiudere la partita nei momenti cruciali. Il vincitore di 23 prese del Grande Slam ha aperto il tavolo. Nel terzo round affronterà Alja Tomljanovic che ha rilasciato Muchova e Rodina negli Stati Uniti.

Il primo set contro Kontaveit ha entusiasmato il pubblico perché indeciso. Serena ha vinto 48 punti a 47 per l’estone. E 30mila sostenitori hanno svolto il ruolo, che non ha infastidito il numero due del mondo. Nel secondo set Kontaveit ha ripreso il controllo, ma il servizio di Serena è stato una risorsa molto preziosa per l’americana che ha trovato le risorse per rubare il set decisivo.

La regina non ha ancora abdicato. Quanto lontano puoi andare? Nemmeno lei lo sa.

Murray, per la prima volta in sei anni

Andy Murray sta bene. Ha trovato la sua strada nel terzo round di un Grande Slam per la prima volta in 6 anni. A Flushing Meadows ha battuto al secondo turno il giovane Emilio Nava (20) 5-7, 6-3, 6-1, 6-0. Il 203esimo giocatore al mondo ha fatto breccia contro gli esperti britannici. Murray non ha ceduto un solo break point nelle ultime 3 partite. Ora sta aspettando l’italiano Matteo Berrettini al terzo turno

L’anno greco non è stato agli US Open

Dopo aver affondato Stefanos Tsitsipas al primo turno, la Grecia ha pianto l’eliminazione anticipata di Maria Sakkari nel turno successivo. Scary ha perso molto mentre ha difeso i suoi punti in semifinale l’anno scorso. Soffriva della legge cinese di Shijuu Wang 3-6, 7-5, 7-5. Tuttavia, il terzo al mondo ha conquistato il primo set contro il vincitore degli US Junior Open nel 2018. Anche Wang ha mostrato dei limiti al servizio con 12 doppi falli. Ma i dubbi minano il gioco del greco, che a sua volta moltiplica gli errori non forzati. Era ogni volta rotta a 6-5.

Zaniewska è stato eliminato, lasciando solo Van Uytvanck sulla squadra belga

La belga, numero 97 al mondo, ha perso 6-2 6-2 contro la russa Veronika Kudermortova, numero 18 al mondo. Marina Zaniewska, 29 anni, ha giocato gli US Open per la seconda volta nella sua carriera. Durante il suo debutto nel 2014, è stata eliminata al primo turno dall’americana Shelby Rogers. Nel singolare femminile è rimasta una sola giocatrice belga: Alison van Uytvack (WTA 43), che affronterà la francese Clara Borrell (WTA 131) al secondo turno. La rumena Irina-Camelia Bejo (WTA 42) Elise Mertens, classificata 33 al mondo e classificata N.32, è stata eliminata martedì al primo turno. Greet Minnen (WTA 110) è stato diretto dall’americano Sloane Stephens (WTA 51). Tra gli uomini, ha preso la porta d’ingresso anche David Goffin, 62 anni nel mondo. Martedì la Ligua ha perso 3-6, 7-5, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9) contro l’italiano Lorenzo Mossetti (ATP 30).

Eliminazione dei finalisti 2021…

Dopo la vincitrice dell’anno scorso, ha perso la finalista degli US Open al secondo turno. Leyla Fernandez, che era assolutamente sbalorditiva 12 mesi fa, non poteva fare nulla contro Lyudmila Samsonova (6-3, 7-6 (3)).All’età di 23 anni, Samsonova ha vinto due titoli nel 2022. Era in grado di contare sul suo servizio forte (zero doppi falli, 11 ace e 80% di punti vincenti dalla prima di servizio).

Un’altra delusione per Felix Auger-Aliassime

Ancora giovane (22 anni). Ma ha già giocato 14 tornei importanti e il suo miglior risultato è stata la semifinale dell’anno scorso a New York. Inoltre, Al-Kindi era tra i primi dieci. Quindi era naturale che potessimo immaginarlo arrivare nella seconda settimana. Non succederà nulla. Ha ricevuto una lezione in tre gruppi tenuta dall’inglese Jack Draper (ATP 53). La FAA, allenata da Toni Nadal, sarà fuori dalla top ten.

Il punto nella top 10

Sul lato ATP, Alexander Zverev e Novak Djokovic non erano di parte in classifica. Rimangono Nadal, Medvedev, Alcaraz, Ruud, Nuri, Hurkacz e Rublev. I tre squalificati sono Tsitsipas, Fritz e Auger Aliassime

Sul lato WTA, nella top ten sono rimaste solo sei ragazze: Swiatek, Padusa, Jaber, Pegula, Sabalenka e Goff. Eliminati a questo punto sono Kontaveit, Sakkari, Halep e Kasatkina.