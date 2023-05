“Il mio fidanzato è sdraiato sul pavimento, non si muove”, ha ammesso infine Stephen con orrore

“Il mio fidanzato non si muove più. È sdraiato sul pavimento. Gli ho versato addosso dell’acqua ma non ha reagito. La chiamata è del 28 febbraio 2020 alle 4 del mattino. Dietro il telefono, Stephen Maris, 46 anni, è in preda al panico perché l’uomo steso a terra altri non è che Gerdie Delaney, 53 anni, e suo futuro marito. “Il mio amico è morto”, aggiunge il 40. L’operatore del 112 che riceve questa chiamata di soccorso può solo vedere il dramma. Impotente, è sorpreso quando Stephen aggiunge un dettaglio: “Il mio fidanzato ha preso molti colpi”.



Quando i soccorsi arrivano in questa casa a Izegem, Stephen si trova accanto al cadavere del suo compagno. Si è subito e spontaneamente confidato ai carabinieri, spiegando di essere andato al ristorante. “Abbiamo bevuto molto. Siamo tornati a casa in taxi poco dopo mezzanotte e abbiamo bevuto di nuovo in soggiorno. Poco prima delle due del mattino sono andato a portare a spasso il cane. Sono uscito per un’ora o due e quando sono tornato Ho trovato Gerdie morta nel corridoio”.