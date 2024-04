Sogno folle del Paris Saint-Germain, Phil Foden ha l'Inghilterra ai suoi piedi

Il Paris Saint-Germain vuole raggiungere il triplete

In Francia, ieri sera si è giocata l'ultima semifinale della Coppa di Francia, tra Paris Saint-Germain e Stade Rennes! È stato il club della capitale a qualificarsi per la finale grazie alla vittoria (1-0). I parigini possono ringraziare il loro attaccante Kylian Mbappé, che ha segnato l'unico gol della partita. Per il giornale Il gruppo“Il francese è”Duro fino in fondo. Kylian Mbappe, che ha giocato l'intera partita, ieri ha segnato il suo 39esimo gol stagionale e il gol di qualificazione in 39 partite con il Paris Saint-Germain. Il 25 maggio in finale, il Paris Saint-Germain affronterà il Lione nella speranza di vincere il quindicesimo titolo. Il sogno della tripla per i parigini continua.» E sì, sono passati alcuni anni da quando gli abitanti di Princes Park si sono trovati in questa situazione in questo periodo della stagione. Con 12 punti di vantaggio nel torneo, la qualificazione alla finale di Coppa di Francia e la partecipazione alla Champions League, la squadra di Luis Enrique inizia a sognare lo storico triplete. Verdetto: 1 giugno, data della finale di Champions League. Nel frattempo Rouge et Bleu può essere gustato così come è scritto parigino“La Coupe de France sorride sempre a Parigi. Senza battere ciglio, la squadra di Luis Enrique supera lo Stade de Rennes e raggiunge il Lione in finale.” Dall'altro lato, Francia occidentale Da parte sua, crede che “Il Rennes era impotente contro il Paris Saint-Germain“…

Foden, l'X Factor della Città

In Inghilterra, il Manchester City preme e resta in corsa per il titolo della Premier League inglese! E sì, i Citizens hanno praticamente dominato l'Aston Villa (4-1) e vogliono credere nelle loro possibilità di vincere il titolo. E per questo devono ringraziare Phil Foden, autore della grande prestazione di ieri sera, con una tripletta! IL Notizie serali di Manchester Rende omaggio al nazionale inglese e scrive sulla sua copertina che “Il potere dell'elefante! Foden segna una tripletta e il City sconfigge l'Aston Villa e resta in corsa per il titolo», quotidiano locale giudici. IL Specchio giornaliero Inoltre non padroneggia le parole e crede che “Il vero giocatore del campionato. L'eroe della tripletta Foden si gode l'eccitazione di Villa mentre Pep Haaland viene espulso», e si riferisce anche al giornale scandalistico. A Stella quotidianaLe scelte di Pep Guardiola di ruotare la sua squadra non cambiano nulla perché”Phil colma le lacune“E diventa”Campione senza Haaland.» Anche la prestazione di Foden è stata spaventosa in Spagna, pochi giorni prima di affrontare City e Real Madrid. A Piace“Ha incontrato Foden nella guardia del Madrid» Prima della partita di martedì prossimo! Ad ogni modo, Foden arriva in ottime condizioni.

Si va quindi verso l'Italia e il Milan che saranno attivi quest'estate. I rossoneri, infatti, vedono il giocatore che corteggiano accettare di unirsi a loro durante il prossimo mercato estivo. Ecco cos'è uno striscione La Gazzetta dello Sport Questa mattina : “Zirkzee dice sì al Milan“! La squadra di Serie A con il Bologna in questa stagione vuole cambiare aria quest'estate e vuole andare a Milano. “L'olandese dà priorità ai milanesi. I rossoneri preparano l'offerta per convincere il Bologna: 50 milioni di euro e i Salemakers“In bilico. Insomma, il Milan vuole fare grandi cose per il successore di Olivier Giroud sul fronte offensivo.