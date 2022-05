Social network: TikTok ispirato a Twitch

È chiaro che il modello economico di Twitch soddisfa TikTok. In effetti, il gigante dei social network lancerà i suoi primi abbonamenti a pagamento. In altre parole, gli utenti potranno registrarsi per account con più di 1.000 abbonati per supportarli. In un annuncio la scorsa settimana, TikTok ha ufficialmente confermato i suoi piani per il lancio di una versione beta della funzione di abbonamento TikTok Live.

Gli abbonamenti live, come suggerisce il nome, sono un modo per gli utenti di TikTok di iscriversi ai loro creatori di trasmissioni Tik-Tok preferiti. Si tratta di un pagamento mensile, parte del quale andrà sia a TikTok che al creatore, e l’utente riceverà premi esclusivi per aver mostrato supporto al creatore.

Inoltre, lo stesso annuncio specifica che ci saranno alcune condizioni che devono essere rispettate per poter fornire questi abbonamenti al proprio pubblico. Devi avere più di 18 anni e avere almeno 1.000 follower. Se l’influencer rispetta queste due condizioni, potrà offrire ai suoi fan abbonamenti mensili a pagamento. Questo sistema di abbonamento è molto simile a quello della piattaforma di live streaming Twitch. Qualsiasi abbonamento a pagamento che si rinnova ogni mese.

Un’altra somiglianza, gli utenti potranno scegliere tra diversi abbonamenti con prezzi diversi e offrire vantaggi diversi. L’abbonamento più economico sarà di $ 4,99 al mese. I più generosi possono pagare fino a $ 24,99 al mese. Ma chi dice abbonamento dice vantaggi.

Gli abbonati all’account avranno accesso alla chat riservata e agli emoji privati, proprio come su Twitch. Ma la cosa più importante nell’abbonamento è supportare e aiutare i creatori. Anche gli influencer preferiscono l’accesso a questi abbonamenti, poiché forniscono loro un reddito regolare ogni mese.

È chiaro che TikTok crede che investire di più per supportare l’economia del live streaming sulla sua piattaforma abbia valore. Gli abbonamenti renderanno anche TikTok più redditizio per gli operatori per guadagnarsi da vivere sulla piattaforma.

Resta da vedere se ciò significhi che gli operatori passeranno a TikTok o se le nuove trasmissioni inizieranno su TikTok anziché su Twitch o YouTube. Indipendentemente da ciò, le guerre delle piattaforme di streaming continuano a intensificarsi.