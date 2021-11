Quiz – Forza Horizon 5: Road Trip in Messico

Tre anni dopo Forza Horizon 4, il talentuoso studio britannico Playground Games è tornato con un quinto capitolo ancora più ambizioso, questa volta portandoci sotto il sole messicano…

È diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di giochi di corse. Con precisione quasi chirurgica, quasi ogni anno Microsoft fa uscire un nuovo episodio della serie “Forza” su Xbox e PC alla fine dell’anno. L’editore ha alternato Forza Motorsport, una simulazione, e Forza Horizon, il gioco di corse arcade open world. La prima serie è stata sviluppata dallo studio Turn10. In secondo luogo, dagli inglesi di Playground Games. Due modi molto diversi per raggiungere un pubblico molto vasto.

Forza Horizon in particolare è decollato negli ultimi anni. Forza Horizon 4 è stato così acclamato dalla critica che, sebbene si distingua, manca di quella piccola cosa che lo avrebbe reso un moniker di culto. Per molti giocatori, era l’ambiente di gioco che mancava di fascino. Se il Regno Unito era uno stadio maestoso, non offriva uno stadio così diversificato come l’Australia o … il Messico, la nuova destinazione scelta per questa quinta opera.

Dopo Colorado, Sud Europa, Australia e Regno Unito, Forza Horizon fa tappa in Centro America per farci scoprire la magia del Messico. Un enorme ambiente di gioco che offre soprattutto una grande varietà, dalle montagne innevate alle vette dei vulcani, attraverso il deserto, foreste incontaminate, piccoli villaggi pittoreschi e città colorate. Ce n’è davvero per tutti i gusti e il mondo di gioco è ben interconnesso tramite una gigantesca mappa su cui il giocatore può muoversi liberamente.

Cosa si distingue dall’inizio: è la straordinaria varietà e abbondanza di contenuti offerti qui: gare nel deserto della baja, gare su strada, viaggi nella natura, missioni scritte, tornei online, sfide a blocchi, gare contro i boss, sfide di velocità, tabelloni esplosivi da ottenere esperienza e uova di Pasqua, centinaia di veicoli che puoi acquistare per riempire il tuo garage, case da acquistare… Le gare e le sfide si contano letteralmente a centinaia. Non sono necessariamente tutti uguali. Alcuni eventi sono meno stimolanti di altri. In generale, siamo un po’ delusi dalle gare con i boss, che ora faticano a sorprenderci. E con una buona ragione perché gli episodi precedenti hanno già presentato sfide molto simili. Questa è anche l’unica critica che faremo a Forza Horizon 5. Ci sono alcune piccole novità, come le gare di baja, ma abbiamo ancora la sensazione che manchino alcune nuove funzionalità. Il livello delle attività proposte. Alcune delle sfide più insolite avrebbero potuto portare più varietà al gioco, per i veterani del franchise. Tuttavia, la formula funziona ancora, la versatilità c’è e, a meno che tu non sia abbastanza esausto, è difficile non innamorarsi di Forza Horizon 5.

In termini di gameplay, siamo di fronte a un gioco di guida molto arcade. Rotola velocemente, anche molto velocemente. Il gioco è disponibile per tutti i tipi di pubblico, anche per coloro che non sono mai stati coinvolti in un gioco di corse. Tuttavia, la guida rimane sufficientemente tecnica per affrontare una sfida particolare. Perché oltre alla velocità, è necessario tenere conto anche del terreno attraversato, delle condizioni meteorologiche, delle possibilità impreviste (incidenti degli avversari, eventi in pista, esplosioni …) il gioco rimane molto clemente poiché è possibile riavvolgere un anche pochi secondi per evitare un incidente Detto questo, non devi necessariamente vincere la gara per avanzare. La vittoria qui porta solo crediti aggiuntivi, da spendere per l’acquisto di nuovi veicoli o edifici in tutti e quattro gli angoli della mappa. Tuttavia, la guida è intensa e molto divertente, soprattutto perché è possibile configurare ogni elemento del gioco e le sensazioni variano molto da un’auto all’altra.

Tuttavia, Forza Horizon 5 mostra il suo pieno potenziale solo dopo ore e ore di gioco. Se può essere giocato da solo, è un multiplayer poiché il titolo mostra tutto il suo potenziale attraverso i suoi tornei online, gli strumenti per creare sfide e percorsi o una modalità “battle royale”. C’è abbastanza qui per occupare centinaia di ore senza annoiarsi. Ricorda inoltre che tradizionalmente gli sviluppatori offrono importanti estensioni nei mesi successivi all’uscita del gioco.Il futuro sembra roseo per Forza Horizon 5.

Anche dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 5 colpisce per il suo vasto mondo aperto completamente ottimizzato su ogni supporto. Il gioco funziona su PC, Xbox Series e Xbox One. Il display varia necessariamente a seconda del dispositivo. Sulla “paffuta” Xbox One, il gioco è ancora sorprendentemente bello. Il livello di dettaglio è un po’ più basso. Questo può essere visto soprattutto nella foresta con meno frutteti ed effetti visivi. Su Xbox Series e PC, il titolo è accattivante con effetti visivi assolutamente sbalorditivi e un livello di dettaglio spinto al limite. Forza Horizon 5 è piuttosto carino, nonostante la sua impostazione cross-over. Si potrebbe essere inclini a dire che questo è uno dei giochi di nuova generazione più belli che abbiamo visto finora. Tuttavia, ci dispiace che sia ancora necessario scegliere tra modalità qualità o prestazioni. Sono 60 fps in 4K o 30 fps in 4K con dettagli spinti al limite. Il gioco mostra tutto il suo potenziale con paesaggi infiniti, tempeste tropicali e tempeste di sabbia, che possono essere viste muoversi in tempo reale sullo schermo.

Per quanto riguarda la colonna sonora, l’osservazione è la stessa: il doppiaggio in francese è ottimo, le canzoni sono varie e di alta qualità. Potrebbe esserci solo un piccolo inconveniente: il tono è un po’ troppo “djeunz” che non piacerà a tutto il pubblico. Era indubbiamente necessario che Forza Horizon 5 raggiungesse anche i più giovani…

Lo stesso Forza Horizon 5 porta pochissime vere novità rispetto ai suoi predecessori. Ma concretamente per Assassin’s Creed, Call of Duty o Need For Speed ​​la ricetta è piuttosto elaborata, le nuove ambientazioni qui presentate sono un ottimo parco giochi, i contenuti sono faraonici e tecnici, le licenze ogni volta fanno un bel balzo in avanti. Forza Horizon 5 non sorprenderà i clienti abituali della serie, ma il gioco di Playground Games dovrebbe sempre restare fedele alla sua piattaforma per tutti i suoi fan.

conclusione

Nonostante non offra grandi novità rispetto all’ultima puntata, Forza Horizon 5 è riuscito ad affermarsi senza difficoltà come uno dei migliori giochi di corse arcade degli ultimi anni e forse il primo vero schiaffo sulle console successive. Playground Games ha perfezionato la sua formula open world e insieme al Messico offre uno stadio enorme, con diversi background di gioco, gare a centinaia e editor di sfide e modalità di gioco online che offrono una durata quasi infinita. Così divertente da prendere in mano, Forza Horizon 5 è un gioco di carte in più con la sua mappa gigantesca, sfide totalmente folli e grandi risultati. Riesce anche a combinare sia i nerd delle ruote che i principianti con la sua presa accessibile e la guida dura. Se c’è una partita da non perdere alla fine dell’anno, è questa.