Smartphone pieghevoli: Samsung si prende ancora gioco di Apple

È sufficiente per convincere i consumatori? Ti lasceremo essere il giudice. Tuttavia, l’ossessione di Samsung per l’iPhone sembra rivelare una mancanza di fiducia nella gamma pieghevole. Quasi solo sul mercato (con poche eccezioni meno note), il brand fa fatica a giustificare l’interesse per il pieghevole. Certo, lo schermo interno del Galaxy Fold è più grande e il Galaxy Flip presenta un aspetto piuttosto riuscito, ma nella vita di tutti i giorni è sufficiente?

Non proprio, secondo gli ultimi dati degli analisti di Display Supply Chain Consultants. “Se guardiamo alla segmentazione regionale, diventa abbastanza chiaro che il mercato statunitense è stato un problema per Samsung nel quarto trimestre del 2022, e questo è accaduto dopo il lancio di iPhone 14 Pro con le sue fotocamere migliorate e l’isola dinamica. Mentre gli Stati Uniti rappresentavano il 29% della produzione di smartphone pieghevoli di Samsung nel 2021 e il 29% nel terzo trimestre del 2022, è scesa solo al 7% nel secondo trimestre del 2022.“ Il rapporto spiega.

Capiamo meglio perché Samsung continua i suoi attacchi. Questo non è l’unico attacco ad Apple questo mese. Un altro annuncio, questa volta americano, è per il “passaggio” da Apple a Samsung. L’azienda sudcoreana gioca sulla frase “on the fence”, che può essere tradotta come “on the fence”, che significa “essere titubante”, con il consumatore effettivamente seduto sul recinto. Non è troppo sottile, ma è comunque più sofisticato dell’ula.