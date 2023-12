Questo popolare mini videoproiettore sta registrando un enorme calo di prezzo su AliExpress

Come possiamo preservare la salute visiva dei bambini piccoli ed evitare di vederli trascorrere troppo tempo davanti alla TV o al computer? AliExpress ha trovato la soluzione con il videoproiettore A2000, che può trasmettere contenuti video su una parete. Questa piccola scatola è in grado di riprodurre un grande schermo con un diametro compreso tra 76 e 152 cm (da 30 a 60 pollici). Riproduce video con risoluzione 720p, 1080p o 4K e produce un'immagine chiara con una risoluzione di 320 x 240 pixel. È possibile collegare un'ampia gamma di dispositivi a questo videoproiettore. Una porta HDMI ti consente di collegare un computer, PlayStation, Switch o chiavetta TV. La porta USB consente di collegare una chiavetta USB o un disco rigido esterno. Il videoproiettore A2000 dispone anche di uno slot per l'inserimento di una scheda Micro SD. AliExpress offre uno sconto incredibile su questo mini proiettore (-71%), disponibile a 25,20 € invece di 88,49 € .

Grazie al suo formato portatile, questo videoproiettore A2000 si presenta come una vera e propria installazione cinematografica portatile. Ti segue facilmente in viaggio, in vacanza, in campeggio o al parco. Non ti resta che stendere un lenzuolo la sera per goderti una serata di cinema all'aperto con tutta la famiglia. La porta micro USB permette di alimentarlo con una batteria esterna. Il jack audio può essere utilizzato anche per collegare un altoparlante. Il videoproiettore A2000 è un dispositivo straordinariamente compatto, con dimensioni di 13,5 x 9,7 x 5 cm. Nonostante le dimensioni ridotte, le prestazioni sono all'altezza. La sorgente LED ha una durata di 30.000 ore e produce 1.000 lumen di luce. Il rapporto di contrasto dell'immagine visualizzata raggiunge 1000:1.