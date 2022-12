Whatsapp offrirà messaggi leggibili solo una volta – La Nouvelle Tribune

Applicazione di messaggistica Il Whatsapp Continua a innovare come parte del miglioramento dei propri servizi. Verrà infatti creato un nuovo lavoro. Questa è la possibilità che ora viene offerta agli utenti che consiste nel rendere visibile una sola volta un sms inviato ad un contatto. In altre parole, questi messaggi di testo saranno visibili una sola volta sia dal mittente che dal destinatario. La nuova funzionalità è stata integrata nell’ultima versione beta dell’app per Android, Versione 2.22.25.20.

La persona che riceverà il messaggio non ha alcuna possibilità e tanto meno la possibilità di condividere o trasmettere il messaggio. La funzione è già stata implementata per foto e video. Chi riceve non può fare famiglia. Lo stesso vale per i messaggi di testo. Gli utenti possono utilizzare la funzione premendo il pulsante di blocco dell’invio. Sarà disponibile in un futuro aggiornamento.

“Messaggia te stesso”, l’ultima innovazione