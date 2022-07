Signore, fatti un tatuaggio per entrare in Diablo IV Beta, vero?

Nel vasto mondo del gioco non mancano iniziative innovative per lanciare un videogioco. Alcuni scommettono gratuitamente, mentre altri preferiscono collaborare con marchi prestigiosi. Blizzard spinge ulteriormente il concetto. Come parte della promozione del prossimo Opus Diablo, lo studio sta organizzando un evento alquanto unico. Coloro che partecipano all’evento e che acconsentono a farsi un tatuaggio hanno diritto a un pass per la versione di prova del gioco.

Tonico Diablo Hill

Quest’anno, la serie di videogiochi Diablo festeggia il suo 25° compleanno. Sì, sono passati 25 anni da quando la prima versione del videogioco è stata rilasciata sulle console domestiche. L’ingresso di Diablo è stato tra i migliori hack’n’slash nella storia dei giochi. Ancora oggi, molti giocatori continuano a utilizzare le loro console mentre giocano all’ultima versione di Diablo III, lanciata un decennio fa nel 2012.

Per celebrare il suo 25° anniversario, Blizzard organizza “Ink Diablo Hill”. Non ti sbagli, questo è successo davvero per i tatuaggi con Diablo come tema. Per l’occasione lo studio è in tournée in diverse grandi città del mondo in compagnia di famosi tatuatori. I fan che partecipano all’evento sono poi invitati a farsi un tatuaggio direttamente ispirato al mondo di Diablo.

Offri la tua carne in omaggio

Questa iniziativa piace sicuramente ai fan più accaniti della serie di videogiochi. Devi davvero amare un titolo per ottenere un tatuaggio permanente sulla tua pelle. Questo è davvero l’ultimo segno di devozione a questa epopea. Inoltre, i giocatori che hanno raccolto la sfida riceveranno una simpatica schedina su cui si legge, tra l’altro, “Dai la tua carne in omaggio”. Naturalmente, questa carta non è solo lì per sembrare carina, ma ti dà un grande vantaggio.

Partecipa a Diablo 4 beta

Possedere la carta speciale e ottenere un tatuaggio Diablo dà accesso immediato alla versione beta di Diablo IV che Blizzard Entertainment lancerà presto. Quindi sorge una domanda: sei pronto a dare la tua carne come tributo e arrivare a Diablo 4 prima di chiunque altro? Se sì, dovrai andare a Londra il 13 agosto o a Berlino il 18 agosto, date in cui si svolgono gli incontri europei di Diablo Hell’s Ink.

Se invece non siete pronti per intraprendere l’avventura, potete sempre registrarvi sul sito dedicato a Diablo IV. Avrai la possibilità di essere uno dei fortunati partecipanti all’estrazione. Puoi anche optare per tatuaggi temporanei che vengono nuovamente offerti come parte dell’inchiostro Diablo Hill. Ma lì, non sarai in grado di accedere alla versione di prova.

Attraverso questa comunicazione audace, Blizzard spera di far dimenticare alla gente il fallimento di Diablo Immortal, parte del franchise dedicato ai telefoni cellulari. Dopotutto, dovremo aspettare l’uscita di Diablo IV nel 2023 per vedere se questa nuova opera merita la reputazione delle versioni precedenti. Seguire!!!