Sì, c’è davvero una promozione per il nuovissimo Samsung Galaxy A54

Un nuovo riferimento di Samsung, il Galaxy A54 dovrebbe piacere alle persone che non vogliono superare i 500 euro per acquistare un telefono. Buone notizie: oggi, a 459 euro invece dei 499 euro iniziali.

La gamma Galaxy A di Samsung è stata un enorme successo. Il marchio sudcoreano ha recentemente introdotto un’alternativa all’A53, il Samsung Galaxy A54. Questo nuovo smartphone tenta di avvicinarsi ai modelli più premium di Samsung, pur mantenendo un prezzo più o meno lo stesso. Il Samsung Galaxy A54 sta vedendo un aumento di prezzo che potrebbe frenarne più di uno, ma fortunatamente oggi, Costa 40 euro in meno grazie a questo codice promozionalegiusto Solo oggi.

Punti di forza del Galaxy A54

Il suo design e lo schermo sono vicini al top di gamma

SoC migliore: Exynos 1380 con buona reattività

Più comodo per le riprese notturne

Un piccolo extra: il monitoraggio del software

In vendita da qualche settimana, il Samsung Galaxy A54 è già in saldo: invece di 499 euro, Va a 459 euro con il codice Rakuten 40 Sul sito web di Rakuten tramite il venditore Boulanger.

Se l’offerta menzionata in questo articolo non è più disponibile, dai un’occhiata qui sotto per trovare altre promozioni per il Samsung Galaxy A54. La tabella viene aggiornata automaticamente.

Dove comprare

Samsung Galaxy A54 al miglior prezzo?

Sensibile movimento edificante

Con un prezzo più alto rispetto al suo predecessore, il Galaxy A54 dovrebbe giustificare tale aumento. Questo nuovo mid-range adotta materiali più nobili ed è decorato con un retro in vetro che dona un tocco di lusso. Parlando del retro, questo copia l’aspetto del Galaxy S23 e S23 Plus, con fotocamere perfettamente integrate e che si fondono nel retro del telefono.

È anche vicino al formato dell’S23, passando da una diagonale da 6,5 ​​pollici a 6,4 pollici. Durante la nostra manovrabilità, l’abbiamo trovata meno aggressiva con una presa migliore. Il suo pannello è sempre allegro, AMOLED e 120 Hz, offre una maggiore luminosità (1000 nits, contro 800 in precedenza).

Uno smartphone efficiente nel tempo

Per alimentare i suoi dispositivi, l’azienda sudcoreana integra un chip Exynos 1380, insieme a 8 GB di RAM. I guadagni in termini di prestazioni non sono riportati dal marchio, ma il Galaxy A54 dovrebbe essere più reattivo e fluido su base giornaliera. Dovrebbe durare un buon numero di anni con quattro anni di aggiornamenti importanti e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. E se la compatibilità 5G ne fa parte, questo modello ora può ospitare anche un chip elettronico.

Per il resto, il telefono ha un nuovo sensore da 50 MP, che dovrebbe consentire foto notturne di migliore qualità. Abbiamo anche diritto a 12 MP ultra grandangolari, 5 MP macro. Infine, con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A54 dovrebbe essere in grado di durare un giorno senza fermarsi. Il caricabatterie, nel frattempo, è di 25 watt.

Mentre aspettiamo il test completo, puoi fare riferimento al nostro Samsung Galaxy A54 how-to.

Non devi andare a una fascia estremamente alta per ottenere un telefono potente e affidabile. Se volete scoprire referenze diverse dal Samsung Galaxy A54, ecco la nostra guida ai migliori smartphone sotto i 500€.

