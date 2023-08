No, niente sarà sorprendente

Potresti aver sentito parlare della “super luna blu”, che dovrebbe essere visibile tutta la notte dal mercoledì al giovedì in Francia. L’effetto della pubblicità ha qualcosa da farci sognare. Inoltre, anche La NASA menziona questo fenomeno sul suo sito web.

Ma lasciamo riposare gli animi più fantasiosi: no, la luna non assumerà un colore degno di un film di fantascienza.

La Luna non sarà né “blu” né “super”

Come ci è stato spiegato Società Astronomica della BorgognaLa luna piena che si verifica per la seconda volta nello stesso mese è chiamata “luna blu”. Questo termine sembra essere usato più in astrologia che in astronomia. Inoltre, si parla di “superluna” quando si trova nel punto più vicino della sua orbita attorno alla Terra. Dovrebbe quindi apparire più grande e luminoso. Si tratta di un fenomeno che, secondo la SAB, non può essere percepito ad occhio nudo.

Tuttavia, a volte succede che la luna appaia più grande nel nostro cielo… “È solo un’illusione ottica”, spiega Jeremy Pallident della SAB. “La Luna ci appare più grande quando è più bassa sull’orizzonte. Ma quando è più alta nel cielo, notiamo che mantiene le sue dimensioni abituali.”

Scusate se vi aspettavate un fenomeno straordinario… ma nel vostro campo visivo, questa “super luna blu” finirà per non essere diversa… da una normale luna piena.