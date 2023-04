L’app AirDrop (Nearby Sharing) di Android sta finalmente arrivando su PC Windows

Android Nearby Share, chiamato anche Nearby Share, sarà disponibile su PC Windows. Cos’è un po’ di più per competere con AirDrop.

Come trasferire file da smartphone a PC Windows? Se lo fa un vecchio cavo USB, molte persone inviano i propri file tramite e-mail. Le soluzioni cloud come l’utilizzo di Google Foto per trasferire istantanee fanno sempre risparmiare tempo. E se è possibile fare a meno di tutto questo, ma anche del cavo? Presto sarà una realtà.

Agli utenti di dispositivi Apple, in particolare quelli con macOS e iPhone, piace ricordare che AirDrop, il processo di trasferimento di file in modalità wireless da un dispositivo Apple a un altro, è ancora una vera e propria caratteristica di questo ecosistema. Google ha appena annunciato che il suo equivalente AirDrop per Android, Nearby Share, arriverà su PC Windows.

Come si usa Condivisione nelle vicinanze?

Per abilitare ciò, Google ha sviluppato un’app per Windows. Questo non è attualmente disponibile in Francia ed è ancora in versione beta, ma ecco come funziona in poche parole.

È possibile trasferire qualsiasi tipo di file, video, documento, audio o persino intere cartelle, da qualsiasi smartphone Android abbastanza nuovo (Android 6 e versioni successive), a un computer Windows 10 e versioni successive. Una volta che l’applicazione è configurata correttamente, è anche possibile fare il contrario e inviare file dal PC a uno smartphone Android.

Troviamo il sistema di visione già presente sullo smartphone Android, che permette di rendere visibile il dispositivo ai contatti, ai propri, a tutti o addirittura a nessuno per tacere.

Per attivare la Condivisione nelle vicinanze sul tuo smartphone è necessario attivare il Bluetooth e poi devi cercare nel riquadro Scorciatoie l’icona Condivisione nelle vicinanze.

Quello