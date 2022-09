Gianni, proprietario di una caffetteria a Benchy, prende provvedimenti drastici sulla bolletta dell’elettricità

Inge ha quasi raddoppiato i pagamenti dell’elettricità per Gianni, proprietario del caffè Le Palais de Justice a Binche. Un disastro per questo libero professionista che gestisce due bistrot. Improvvisamente, ha alzato il prezzo della sua birra e ha preso un’azione drastica!

Preoccupati, per non dire arrabbiati, Gianni Potenza, presidente del Palais de Justice di Benchi, e Samin di Resaix. A ragione, in un momento in cui privati ​​e capi di piccole e medie imprese erano sfiniti dai costi esorbitanti dell’energia, questo proprietario di una caffetteria aveva appena appreso che la sua bolletta della luce stava per crollare.

Per preoccupazione, come tutti, giovedì mattina ho chiamato Angie per sapere quanto ho rischiato di dare a fine anno per il mio caffè al Benchy, sapendo che in generale devo aggiungere quasi 1.000 euro all’anno a rate pagate. Lì, per ragioni informatiche. , mi hanno detto che non potevano darmi il numero esatto, ma mi hanno invitato a pagare una caparra di 895 euro al mese dall’inizio per ridurre già i danni!”

►► Un vero disastro per Gianni.

►► Da allora, ha deciso di aumentare il prezzo della birra e adottare misure drastiche. Gianni non ha scelta, testimonia qui.