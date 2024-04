Sporting Portugal vicino all'accordo con l'Anderlecht per Debast (Aggiornamento)

Modifica articolo

Il club, che comprende Goncalo Inacio e Ousmane Diomande, ha già due grandi talenti difensivi, ma potrebbero partire per un torneo più esclusivo quest'estate.

Lo Sporting vede quindi in Debast l’alternativa ideale. Tuttavia, la concorrenza è grande; secondo il giocoIn corsa ci sarebbero anche West Ham United, Milan, Eintracht Francoforte, Eindhoven e Ajax.

All’Anderlecht ce ne rendiamo conto e quindi vogliamo sfruttare la concorrenza per vedere aumentare il valore dei giocatori. La prima offerta da circa 15 milioni di euro più bonus è già stata rifiutata.

accanto a RegistratiIl Moov vorrebbe una somma di almeno 16 milioni di euro, alla quale vanno aggiunti vari bonus. Pertanto, lo Sporting Portugal può vincere con poco sforzo. A meno che non arrivino prima gli altri.

Aggiornato il 21 aprile alle 9:45

Secondo le informazioni di Record, l'Anderlecht potrebbe accettare di lasciare Debast per 18 milioni di euro + alcuni bonus come una percentuale sulla rivendita. Da parte dello Sporting Portugal diciamo che siamo pronti a fare lo sforzo. Il Diavolo Rosso, infatti, è la principale priorità per il club portoghese. È quindi probabile che nelle prossime settimane si raggiunga un accordo.

Leggi anche:

Difensore turco contro l'Anderlecht?