Settore delle bevande: la Commissione europea sta indagando sulla fusione di due società in Lussemburgo

A poco più di un mese dall'annuncio ufficiale dell'unione tra Monhuin e Poissons Heinz per rafforzare la loro attività nel mercato delle bevande, la Commissione Europea annuncia di aver avviato un'indagine sul processo. Una tale fusione tra due aziende familiari centenarie in Lussemburgo sarebbe “anticoncorrenziale” e sarebbe stata denunciata dal “gigante globale AB-InBev, proprietario del birrificio Diekirch”, ritiene Munhawen, che ha risposto pubblicando un comunicato stampa venerdì . .

Munhowen, filiale della Brasserie nationale con sede a Ehlerange, si dice “a conoscenza” dell'apertura di questa indagine ma contesta il fatto che si tratti di “un'acquisizione relativa a due attori regionali il cui fatturato complessivo non supera le 130 aziende”. Un milione di euro. Ricordando che “la sfida del Gruppo Brasserie Nationale è quella di restare in grado di far fronte alla concorrenza dei giganti che dominano il mercato”.

“Per i clienti di Munhowen e Heintz, questa indagine non cambierà nulla e non avrà alcun impatto in particolare sul settore dell'ospitalità in Lussemburgo, Belgio e Francia, e i rapporti con i fornitori rimarranno invariati”, aggiunge il comunicato stampa diffuso venerdì. Ha concluso che “l’indagine deve essere completata il più rapidamente possibile”.