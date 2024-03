Bruxelles va oltre nella lotta allo spreco alimentare

La scorsa settimana il governo di Bruxelles ha adottato in seconda lettura un progetto di legge che regola la gestione della merce invenduta nei supermercati per combattere lo spreco alimentare. Colpiti un centinaio di supermercati della capitale.

Come ha spiegato il ministro dell'Ambiente e dell'Azione Sociale di Bruxelles, Alain Maron (Ecolo), in un comunicato stampa pubblicato giovedì sul suo sito, il governo di Bruxelles ha adottato in seconda lettura, il 5 marzo, un progetto di decreto che regola la gestione delle terre invendute. Cibo per combattere lo spreco, “rafforzando la solidarietà con le persone più svantaggiate”. Quando entrerà in vigore, dopo il parere del Consiglio di Stato e il voto del Parlamento, l'ordinanza obbligherà i supermercati di Bruxelles con una superficie superiore a 1.000 metri quadrati a servire gli alimenti invenduti e ancora consumabili (un giorno prima della scadenza data) in primo luogo, prima agli enti di beneficenza, poi alle aziende di trasformazione per “promuovere l’economia circolare” e infine alle aziende private di rivendita. In totale, circa un centinaio di supermercati saranno interessati dalle future normative.

“cornice trasparente”

“Quando sappiamo che più di 90.000 persone utilizzano gli aiuti alimentari a Bruxelles, è inaccettabile che tonnellate di cibo di consumo vengano buttate via”, ha commentato Alain Maron. “Anche se alcuni supermercati stanno già donando la merce invenduta alle associazioni, stabilire un quadro chiaro è un passo importante per andare avanti sulla strada di una trasformazione ecologica e inclusiva.” Secondo i dati del WWF citati dal ministro di Bruxelles, circa il 40% dei supermercati il cibo prodotto nel mondo non viene mai consumato e le perdite si verificano soprattutto all'inizio del circuito, direttamente durante la produzione o durante la distribuzione.