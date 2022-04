Marine Le Pen ha accusato Macron d’avoir été arrogante pendant le débat: le président réagit

En déplacement à Saint-Denis ce jeudi, Emmanuel Macron a été interrogé sur le débat qui l’a opposé mercredi soir à Marine Le Pen.







Par la reazione

Pubblicazione dal 21/04/2022 alle 15:00 Tempi di lezione: 2 min



UNu lendemain d’un débat musclé, les due finalistes de la presidente Emmanuel Macron et Marine Le Pen sono partis sur le terrain jeudi pour mobiliser leurs troupes et tener de convaincre les indécis pour l’avant-dernier.jour de la camp

Les deux rivaux ont choisi de se rendre dans des régions populaires – Seine-Saint-Denis et Hauts-de-France – pour mieux répondre, à trois jours du second tour à la préoccupation numéro un des François, d’appachuatvoir par les répercussions de la guerre en Ucraina sur les prix de l’energie et de l’alimentazione.

À Roye, dans la Somme, où elle est en déplacement, Marine Le Pen a été la première à s’exprimer au lendemain du débat. « J’ai eu un Emmanuel Macron égal à lui-même, très méprisant, très arrogante. (…) Ça n’a étonné aucun Français», at-elle déclaré.







Invité à réagir à ces critiche, Emmanuel Macron a déclaré, lors de son déplacement à Saint-Denis : « On a eu 2h30 de débat avec beaucoup de rispetto l’un pour l’autre, pour montrer qu’il y avait un projet coh et l’autre moins». Atteggiamento figlio preoccupato face à Marine Le Pen, qui l’a trouvé «arrogante», Emmanuel Macron a déclaré : « je ne suis pas le commentateur de mes phrases ni de mes mimiques ».







Macron creuse l’écart dans les sondages

Dans la dernière ligne droite, le président-candidat creuse l’écart dans les sondages, en étant donné vainqueur dans une fourchette allant de 54 à 56,5% des intents. Un écart moindre qu’en 2017 toutefois, le candidat « ni de droite ni de gauche » avait alors remporté la bataille avec 66,1% des voix.

Lire aussi

Presidentielle 2022: Macron domina Le Pen dans un débat à couteaux tyrés



Le débat at-il fait bouger les lignes ? Premiers éléments de réponse avec les enquêtes d’opinion jeudi et vendredi avant le verdict de dimanche soir, alors que le président candidat, particulièrement pugnace, a semblé prendre l’avantage.

Il prezzo di 15,6 milioni di spettatori non riguarda il duello televisivo, un punteggio inferiore al 2017 (16,5 milioni), selon Médiamétrie.