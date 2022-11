Serate di lavoro e licenziamenti di massa: uno sguardo alla prima settimana di Elon Musk su Twitter

Il boss di Tesla ha già portato gli ingegneri della sua auto elettrica di punta per valutare il lavoro degli sviluppatori di Twitter, e ha esaminato in modo specifico la quantità di codice che ciascuno di loro produce, una misura “ingenua” della produttività secondo Emmanuel Cornet.

Quest’ultimo è uno dei cinque ex dipendenti di Twitter che hanno intentato un’azione legale collettiva contro la società in quanto non hanno ricevuto il periodo di preavviso di 60 giorni richiesto dalla legge statunitense nel caso di un piano sociale (legge di Warn).

L’espatriato francese stava comunque pensando di partire. “Ma molti dei miei colleghi sono in una posizione meno invidiosa in termini di assicurazione sanitaria o visti”, ricorda. “Alcuni erano in congedo parentale. Una collega ha partorito ieri, prima di essere licenziata oggi”.

Le persone che sono state licenziate devono continuare a rispettare le regole della società durante il periodo di preavviso.

Molti temono che la nuova amministrazione cerchi scuse per accusarli di cattiva condotta professionale e non risarcirli.

“Controlleranno se qualcuno denigra pubblicamente Twitter o cerca messaggi internamente compromessi”, ha affermato un ex dipendente in condizione di anonimato.

Per quanto riguarda le persone che lavorano ancora, ma lavorano da remoto, “chiediamo loro di tornare in ufficio e se si rifiutano, entrano in gioco, cattiva condotta professionale”, prevede. “Stanno cercando di tagliare gli angoli a tutti i costi, al punto da trattare le persone in un modo completamente disumano”.

“Scusa per chi non è stato licenziato”