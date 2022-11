Chiusura di negozi C&A in Belgio: cosa sappiamo sui licenziamenti

La società olandese C&A ha annunciato la chiusura di molti negozi situati nel centro della città. Non è ancora noto quanti negozi siano stati interessati.







IlIl marchio di prêt-à-porter C&A chiude molti dei suoi negozi in centro. Il numero non è specificato, ha scritto de Tejd sabato.







Il canale olandese sta affrontando difficoltà nel suo mercato belga. Quest’anno, secondo il sindacato cristiano ACV, sono già stati persi 80 posti di lavoro. Nella sede europea di Zaventem, delle 400 persone che vi lavoravano, 32 sono state licenziate e 10 sono state lasciate su base volontaria. Ora, altri 40 dipendenti hanno perso o perderanno il lavoro a causa della chiusura ufficiale o imminente di otto negozi.

L’azienda afferma di essere impegnata in una “strategia di modernizzazione”. Il numero totale di negozi che verranno chiusi e i lavori che scompariranno non sono stati resi noti. “Non vogliamo creare tensione”, afferma la portavoce Eva van Elst.

La Christian Union afferma di non sapere nemmeno quanti negozi smetteranno di funzionare. Tuttavia, si dice soddisfatto del modo in cui l’azienda sta gestendo le chiusure, offrendo quando possibile ai dipendenti di lavorare in un altro negozio vicino.