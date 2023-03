Questo riparo solare autonomo si installa in poche ore

Un riparo solare che può essere installato in poche ore / Foto: Monkilowatt

Monkilowatt, una giovane azienda con sede a Tolosa, ha sviluppato un concetto base di vita energeticamente indipendente grazie ai suoi pannelli solari integrati. Attualmente sta organizzando una raccolta fondi per promuovere la produzione. Promettentemente, questo progetto è già stato oggetto di un ordine di MSF ed è anche di interesse per l’esercito francese.

Fondata nel 2016, Monkilowatt ha sviluppato un concetto innovativo con molte applicazioni. Modulare e facilmente trasportabile, questo tipo di costruzione temporanea è unico in quanto è autosufficiente dal punto di vista elettrico al 100% grazie a una serie di pannelli solari e batterie.

IL ” contenere » Si presenta sotto forma di un tradizionale container da 20 piedi. Comprende un edificio con un’altezza di 3 metri e una lunghezza di 36 metri per ricevere i pannelli solari Collega e usa (pronto all’uso). Secondo il produttore, l’assieme può essere installato in meno di un giorno grazie all’automazione della distribuzione dei pannelli solari. Una volta aperta, questa struttura può ospitare vari moduli come oggetti semirigidi o gonfiabili o anche tende a seconda delle necessità.

Leggi anche

Queste centrali elettriche verdi possono fornire elettricità in situazioni di emergenza

Una soluzione standard per molti settori

Le soluzioni di energia rinnovabile per fornire elettricità a un edificio temporaneo autonomo hanno finora richiesto una grande quantità di apparecchiature e una lunga installazione. Questo è il motivo per cui i generatori vengono sistematicamente preferiti per la loro facilità di installazione. Grazie per aver guardato Collega e usa Dalla soluzione Monkilowatt, l’indipendenza energetica per il campo base può ora essere raggiunta rapidamente e per lo più senza emissioni di carbonio. Perché se i vari shelter vengono consegnati con batterie di capacità modulare (con incrementi di 10 kWh), viene fornito anche un generatore diesel come relè per la produzione di energia solare.

L’azienda si rivolge a diversi settori, ad esempio:

• regole di vita indipendenti per ONG e militari,

• cantieri nel settore edile,

• edifici temporanei per il settore eventi,

• Elettrizzanti villaggi isolati in Africa in particolare.

Monkilowatt può soddisfare anche esigenze molto specifiche con il suo prodotto. Samte 3500ZE »: Un impianto di trattamento dell’acqua autonomo e facile da trasportare. Questo tipo di installazione è particolarmente adatto per forze armate, unità di soccorso e ONG. Può essere implementato molto rapidamente: 6 ore sono sufficienti per due persone per installarlo e utilizzarlo. Dotata di una batteria da 20 kWh, l’unità è in grado di produrre 30 metri cubi di acqua potabile al giorno, che secondo l’azienda equivalgono al fabbisogno di 800 persone.

A testimonianza dell’interesse suscitato da questo progetto, Monkilowatt ha ricevuto un enorme impulso nel novembre 2020. Bertrand Piccard, famoso esploratore e sostenitore dell’ambiente, ha infatti conferito all’azienda l’etichetta “Solar Impulse Powerful Solution” attraverso la sua Solar Impulse Foundation. La sua missione è identificare e promuovere in tutto il mondo 1000 soluzione pulita E conveniente per proteggere l’ambiente.

Leggi anche

Questo generatore di backup fornisce elettricità senza inquinare

Dopo le prime richieste, è in corso una campagna di raccolta fondi

Medici Senza Frontiere, specializzata in aiuti medici umanitari, ha ordinato due container per un valore di circa 600.000 euro. Saranno consegnati in Ciad e Sud Sudan all’inizio dell’anno e fungeranno da ospedali da campo di 150 metri quadrati ciascuno. Queste due strutture saranno completamente autosufficienti dal punto di vista elettrico.

L’azienda intende inoltre introdurre la sua soluzione in tutta la Francia a breve termine grazie alla partnership con DRON Location. I primi container destinati a questa azienda potranno essere prodotti già nel 2023. Sulla base di questi primi ordini, l’azienda vuole ora avviare il processo di fabbricazione per raggiungere la produzione di 100 container all’anno entro 5 anni.

Per raggiungere questo obiettivo, la società ha organizzato un fondo di raccolta fondi di 500.000 euro di azioni Dalla piattaforma Wiseed. A questa raccolta fondi si aggiungono i 730.000 euro investiti dai fondatori in equity e 300.000 euro in finanziamento a medio/lungo termine.

Leggi anche

L’arma segreta degli ospedali contro i blackout