Seraing è passato alla Challenger Pro League dopo un’altra battuta d’arresto a Bruges (2-0)

Gli Steelworkers sono 18 e più bassi con 19 punti a due giorni dalla fine della fase regolare. Il primo a uscire dalla zona di pericolo, Yubin, che è al 15° posto, ha 27 punti.

Seraing aveva firmato il suo ritorno nell’élite nel 2021, ma con un altro numero, dopo 25 anni di assenza.

Con il nome RFC Sérésien e con il numero di registrazione 17, il club ha avuto una carriera europea prima di essere assorbito dallo Standard nel 1996. Il club è poi scomparso per tornare ad altre forme ed è diventato nuovamente Royal Football Club Seraing nel 2014.

Terzo nella classe amatoriale D1 l’anno precedente, l’FC Liège ha beneficiato del passaggio D1A a 18 club e del fatto di avere una licenza professionale per raggiungere il D1 B nel 2020/2021. La sua prima stagione in D1B è stata eccellente, arrivando secondo dietro l’intoccabile Union Saint-Gilloise e il diritto di giocare per la promozione in prima divisione.

Seraing ha così festeggiato l’ingresso nel massimo livello belga con una vittoria negli spareggi contro Waasland-Beveren.

Era anche agli spareggi (contro l’RWDM) poiché Seraing si è assicurato la sua permanenza nella Jupiler Pro League la scorsa stagione dopo aver lasciato dietro solo Beerschot in campionato.