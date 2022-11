Senza forzare o brillare, l’Olanda ha battuto il Qatar e ha chiuso tranquillamente in testa al girone (2-0)

Il Qatar Volontariato, il Qatar sta combattendo, ma quanto è debole. senza forzare, anche senza necessariamente giocare bene, Olanda Ha battuto tranquillamente il paese ospitante, segnando un gol nel primo tempo (2-0). Vittoria consentita arancia firmare per una terza partita imbattuta per finire in testa al proprio girone.

Come in ogni partita dall’inizio della Coppa del Mondo 2022, lo è CodyJackbo che ha assunto il ruolo di un apribottiglie. Con assoluta facilità, New Phenomenon ha lanciato Orange sulla superficie diagonale prima di sparare un rasoterra che non le ha lasciato alcuna possibilità. rivetto.

Volendo gestire il gol senza dare l’impressione di voler piantare quel secondo gol, gli olandesi si sono finalmente messi al riparo al 49 ‘, quando De Jong ha deviato un tiro deviato di Memphis nel piccolo rettangolo. Finalmente più consistenti a fine partita gli uomini Louis Van Gal Anche piantato una terza rosa grazie Stefano Burgos Ma è stato annullato a causa di un errore manuale.

al trotto, Olanda Superando l’impasse diagonale e scivolando all’ottavo posto. Da parte sua, il Qatar ha accumulato la terza sconfitta consecutiva e lo ha registrato nella storia come il peggior paese ospitante con questo punto zero (0/9). Non è stata davvero una sorpresa viste le evidenti carenze emerse in quelle tre partite. La vera buona volontà però, ripetiamo…