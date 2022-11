L’ex nazionale francese, Franck Leboeuf, svolge un ruolo di consigliere all’ESPN FC durante la Coppa del mondo. Dopo la vittoria dei Leoni dell’Atlante sui Red Devils, ha rilasciato dichiarazioni che molti marocchini hanno considerato offensive.

L’ignoranza è il divario tra la realtà e la nostra percezione di essa. Questa incoerenza può essere il risultato di pregiudizi, delusioni, errori di ragionamento o di giudizio, pregiudizi nel pensiero o semplicemente il fatto di non sapere.

L’impressionante performance degli Atlas Lions ha suscitato molti commenti lusinghieri ed elogiativi. Quel Frank LeBeouf è ingenuo e meritevole di un ignorante, una qualifica che gli si addice ammirevolmente.

Come la maggior parte degli eterni rivali dei francesi contro i belgi, il campione del mondo 1998 era soddisfatto della vittoria del Marocco sul Belgio. Per tirarlo su di morale, LeBeouf ha rilasciato dichiarazioni tanto goffe quanto arroganti, sfumate di dolorosa ignoranza.

“Sono molto felice per il Marocco. Penso che potrebbe essere difficile per le persone che guardano mettere il Marocco sulla mappa. È un paese piccolo, un paese povero in cui molte persone soffronoFrank LeBeouf ha sparato con forza e sdegno.

“La maggior parte dei giocatori viene dalla Francia e ha la doppia cittadinanzaContinua nella sua ignoranza quando sono solo 2 su 25. Romain Saïss, Sofiane Boufal e Amine Harit hanno perso e sono quindi assenti: “Non puoi immaginare la gioia lì, solo perché hanno battuto il Belgio…”

E per aggiungere:Battere il Belgio, secondo nella classifica FIFA, è piuttosto folle. Mi vengono i brividi solo a pensarci perché so cosa significa per i miei amici in Marocco. È qualcosa che ricorderanno per sempre. “

Superficie della Francia: 643.801 chilometri quadrati

Superficie del Marocco: 710.850 km2