La moglie di Dries Mertens fornisce dettagli sull’atmosfera al Devils: “Il barbecue è stato imbarazzante”

Cosa sta succedendo con i demoni? Dopo un inizio di competizione abortito, con una vittoria di misura sul Canada ma soprattutto con una brutale sconfitta contro il Marocco, l’atmosfera all’interno della squadra belga comincia a guastarsi. Spalle al muro, gli uomini di Roberto Martinez sembrano meno uniti di prima, come dimostra questo Le recenti dichiarazioni di Jan Verthongen O Kevin De Bruyne. Lo stesso tecnico belga ha riconosciuto le “tensioni” all’interno del gruppo.

Dopo la sconfitta contro il Marocco, Le famiglie dei giocatori sono state invitate a raggiungerli in albergo per un pasto. C’era Kat Gerkovs, moglie di Dries Mertens. La madre di Ciro Mertens sa che la tensione era evidente dopo la partita. “Grigliare era davvero scomodoha detto in un podcast Midmed Mondial. Era logico che i giocatori sarebbero rimasti molto delusi.“

Tuttavia, a parte questo momento delicato, Kat Kerkhofs ha fatto in modo che il resto del soggiorno andasse bene. “Ho trovato strano leggere che c’erano tensioni all’interno del gruppo. Il giorno dopo la partita, tutti si salutavano baciandosidice la giovane donna. Lo fanno tutti. Penso che siano tutti molto gentili l’uno con l’altro”.

In una conferenza stampa, prevista per martedì alle 13:00.E Eden Hazard e Thibaut Courtois devono alzare il velo sulle tensioni che travolgono il gruppo.