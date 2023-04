Sempre più ristoranti chiudono nei fine settimana: perché?

Una piccola gita al ristorante questa domenica? Probabilmente no se il nostro ristorante preferito fosse chiuso. Sempre più di loro decidono di chiudere l’intero weekend, oppure di aggiungere un giorno di chiusura in più durante la settimana. Perché ? A causa di difficoltà economiche o carenza di personale.

Per alcuni di noi è un’abitudine: il pranzo della domenica. L’abitudine ora sta minando a volte. Sempre più ristoranti decidono di chiudere nei fine settimana. Le ragioni sono puramente economiche.

Alcuni ristoranti sono chiusi il sabato e la domenica. Un altro giorno durante la settimana. Jean-Pierre Mallery, proprietario di Carillon a Mons, spiega:Per alcuni i fine settimana sono momenti fantastici, ma per altri è davvero molto tranquillo. Quindi, in effetti, questi sono i giorni che saranno presi di mira e non i giorni di mezzogiorno in cui sono pieni. Quindi è una questione di redditività. È anche una questione di personale e di flessibilità del personale”.